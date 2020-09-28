Türk iş dünyası ve gençlikten Azerbaycan’a destek

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkan Yardımcısı Elif Erol ile Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Genel Başkan Yardımcısı Savaş Buyurman, Azerbaycan’a yönelik saldırgan tutum sergileyen Ermenistan’ı kınadı.

Türkiye’nin en büyük uluslararası ekonomik sivil toplum kuruluşu olma özelliği ne sahip olan SANKON’un Genel Başkan Yardımcısı Elif Erol, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerginliği değerlendirdi. Erol, “Öncelikle biz iş dünyası olarak ülkemizde ve bütün dünyada her türlü gerginlik ve savaş ortamından kaçınılmasını uzak durulması gerektiğini savunuyoruz. Ülkeler, komşu devletlerin sınırlarını ve toprak bütünlüğünü korumalıdır ve de birbirlerine saygı göstermelidirler. Dünya Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan gerginliğe şahit olmuştur. SANKON Yönetim Kurulu olarak tarihten bu yana olduğu gibi bugün de dost ve kardeş ülke Azerbaycan devletinin ve halkının yanındayız. Ermenistan uluslararası toplumdaki dost ve müttefik devletlere güvenerek bölgede huzur barış ve istikrar ortamını tehlikeye atmamalıdır. Aksi halde bedelini ağır ödeyecektir” dedi.

“Ermenistan bu ve buna benzer provokatif eylemlerden uzak durmalıdır” diyen GESKON Genel Başkan Yardımcısı Savaş Buyurman ise, şöyle konuştu: “Türkiye ve Türk halkı her zaman olduğu gibi bugün bütün imkanlarıyla kardeş ülke Azerbaycan’ın yanın da yerini alacaktır. Azerbaycan güçlerinin Ermenistan işgali altında bulunan 6 köyün kurtulmasını da büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz.”