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Türk Halk Müziğinin en iyi sanatçısını gençler belirledi

Türkiye ve Kıbrıs üniversitelerinde internet üzerinden yapılan anket ve araştırmalarda sanatçı Mahmut Yıldız, Türk Halk Müziği dalında yılın sanatçısı seçildi.

İSTANBUL 14.09.2021, 15:41
Türk Halk Müziğinin en iyi sanatçısını gençler belirledi

Türkiye ve Kıbrıs üniversitelerinde internet üzerinden yapılan anket ve araştırmalarda sanatçı Mahmut Yıldız, Türk Halk Müziği dalında yılın sanatçısı seçildi.

Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Merkezi tarafından Türkiye ve KKTC üniversitelerinde internet üzerinden yapılan araştırma ve anketlerde, Türk Halk Müziği dalında sanatçı Mahmut Yıldız, gençler tarafından 2020 yılının sanatçısı seçildi. Açıklanan sonucu değerlendiren Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı yönetmen Murat Uygur, yılın sanatçısı seçilen Yıldız’a başarılar diledi.

Aslen Yozgatlı olan Mahmut Yıldız, uzun yıllar Almanya’da yaşadı. Üniversite eğitimini Almanya’da tamamladıktan sonra Türkiye’ye gelerek Ankara’da yaşamına devam eden Yıldız’ın en sevilen parçaları arasında ‘Kaldırımlar utansın, Sar Beni yar, Hedef Kızıl Elma, Kerkük ’ün zindanı’ adlı eserleri bulunuyor.

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