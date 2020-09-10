Toplu taşıma araçlarında manzara değişmedi
İSTANBUL’DA İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ’NİN KARARININ ARDINDAN BU SABAH TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA VE DURAKLARINDA MANZARA DEĞİŞMEDİ. ÖTE YANDAN AYAKTA GİDEN YOLCULARIN FAZLALIĞI DİKKATLERDEN KAÇMADI.
İstanbul’da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin kararının ardından bu sabah toplu taşıma araçlarında ve duraklarında manzara değişmedi. Öte yandan ayakta giden yolcuların fazlalığı dikkatlerden kaçmadı.
İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin kararının ardından bu sabah İstanbul’da toplu taşıma araçlarında ve duraklarda manzara değişmedi. Alınan karar doğrultusunda metro ve tramvayda ayakta yolcu kapasitesinin yarısına kadar yolcu alınabilecek. Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek.
Bu kararların ardından bugün çekilen görüntülerde otobüslerin hınca hınç dolduğu, minibüslerin ayakta yolcu almaya devam ettiği görüldü. İstanbul’da sabah metrobüs ve otobüslerde sosyal mesafe korunmadan duraklarda beklendi, ayakta yan yana yolculuk yapıldı. Metrobüs duraklarında ise adeta insan seli yaşandı.
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