Tiyatronun ustaları Başakşehir’de seyirciyle buluştu

Başakşehir Belediyesi, usta tiyatrocular Suna Keskin ve Melek Baykal’ın başrollerini üstlendiği “Ahududu” adlı oyunu Başakşehirli seyirciyle buluşturdu. Bahçeşehir Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyunda kahkahalar bir an olsun eksik olmadı.

Başakşehir Belediyesi, yeni kültür sanat sezonunda ilçe sakinlerini birbirinden güzel etkinliklerde bir araya getirmeye devam ediyor. Hafta sonu Bahçeşehir Kültür Merkezi’ndeki perdeler, “Ahududu” oyunuyla açıldı. Salonu dolduran Başakşehirliler, dünyanın en çok oynanan komedilerinden biri olarak tiyatro tarihine geçen “Ahududu” ile kahkahaya boğuldu.

Usta oyuncular Suna Keskin, Melek Baykal, Nedim Sabah, Bülent Seyran, Cem Güler, Özgür Yetkinoğlu, Murat Turhan, Birol Engeler ve Müge Kement’in yer aldığı oyunda, insanları huzura kavuşturmanın ve yalnızlıklarından kurtulmanın yolları anlatıldı. Kalabalık bir ekibin başarılı uyumunu yansıtan ve seyirciyi doyasıya güldüren oyun, büyük beğeni topladı.