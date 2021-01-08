Testi pozitif çıkan vatandaşların apartmanları dezenfekte ediliyor

Bayrampaşa Belediyesi’nin dezenfekte ekibi, korona virüs testi pozitif çıkan vatandaşların yaşadığı apartmanları dezenfekte ediyor. Salgınla mücadele kapsamında yapılan çalışma belirli bir program dahilinde gerçekleştiriliyor.

Korona virüs salgının Türkiye’de görülmeye başladığı geçtiğimiz yılın mart ayından bu yana ilçenin tüm cadde ve sokakları ile kamusal alanlarını düzenli olarak dezenfekte etmeyi sürdüren Bayrampaşa Belediyesi’nin dezenfekte ekibi şimdi de korona virüs testi pozitif çıkan Bayrampaşalıların yaşadığı apartmanları dezenfekte ediyor. Ekipler ayrıca vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konusunda da uyarılarda bulunuyor.