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TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Türkiye üzülürse Avrupa Birliği üzülür“

Yenikapı Etkinlik Alanı’nda “Samsunlular Buluşuyor” etkinliğine katılan TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Mülteci konusuyla ilgili konuşan Sarıgül, “Avrupa Birliği ’6 milyon mülteciyi Türkiye’ye emanet ettim, ben rahat ediyorum’ deme şansına kesinlikle sahip değildir. Sadece Türkiye’nin sırtına bırakıp kenara çekilme hakkına kesinlikle sahip değilsiniz. Türkiye üzülürse Avrupa Birliği üzülür” dedi.

İSTANBUL 14.05.2022, 17:13
TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Türkiye üzülürse Avrupa Birliği üzülür“

Yenikapı Etkinlik Alanı’nda “Samsunlular Buluşuyor” etkinliğine katılan TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Mülteci konusuyla ilgili konuşan Sarıgül, “Avrupa Birliği ’6 milyon mülteciyi Türkiye’ye emanet ettim, ben rahat ediyorum’ deme şansına kesinlikle sahip değildir. Sadece Türkiye’nin sırtına bırakıp kenara çekilme hakkına kesinlikle sahip değilsiniz. Türkiye üzülürse Avrupa Birliği üzülür” dedi.

Yenikapı Etkinlik Alanı’nda 15 Mayıs’a kadar sürecek olan “Samsunlular Buluşuyor” etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Samsunlular tarafından davullarla karşılandı. TDP Lideri Sarıgül, sivil toplum kuruluşlarına ait stantları gezerek ikram edilen yöresel lezzetleri tattı. Sarıgül, ziyaretin ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin en önemli konularından bir tanesinin mülteciler konusu olduğunu belirten Sarıgül, bazı siyasi partilerin yaklaşımının katı olduğunu söyledi. Sarıgül, “‘Biz iktidar olduğumuz zaman yarın sabah göndeririz. Biz iktidar olduğumuz zaman bir saat sonra göndeririz’. Bu söylemleri inandırıcı, insani ve vicdani söylemler olarak bulmuyoruz. Doğrudur mülteciler mutlaka ve mutlaka 6 milyon mülteci Türkiye’ye mal edilemez. O nedenle 28 tane Avrupa Birliği üyesi var. Almanya’nın 80 milyon nüfusu var. Türkiye’nin 80 milyon nüfusu var. O zaman 400’er bini Almanya ve Türkiye alacak. Yunanistan’ın nüfusu daha az, o zaman o daha azını alacak. İtalya, Fransa, İngiltere, İsviçre, Danimarka, Hollanda 28 tane Avrupa ülkesi kendi nüfus oranına göre bu mültecileri alacak. Bu sorunu bu şekilde çözeceğiz. Mülteciler konusunda siyaset yapılmasını, mülteciler konusunun iç politikaya malzeme yapılmasını, gelecekte doğabilecek olan sosyal olaylar açısından TDP olarak doğru bulmayız. Bazı partiler iktidar olduğumuz zaman ‘biz mültecileri derhal memleketlerine göndeririz’ mantığını da doğru bulan bir siyasi parti değiliz” şeklinde konuştu.

“Türkiye üzülürse Avrupa Birliği üzülür”

Sarıgül, “Avrupa Birliği ülkeleri barışı, özgürlüğü, demokrasiyi, insan haklarını, bireyin mutluluğunu dilinizden düşürmezsiniz. Mülteciler komisyonu var. Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları Komisyonu var. Sizleri göreve çağırıyorum. Türkiye’deki mültecileri eşit oranda almamız gerekiyor. Siz böylesine önemli bir sorunu, böylesine önemli bir konuyu sadece Türkiye’nin sırtına bırakıp kenara çekilme hakkına kesinlikle sahip değilsiniz. Türkiye üzülürse Avrupa Birliği üzülür. Türkiye mutsuz olursa Avrupa Birliği mutsuz olur. Avrupa Birliği 6 milyon mülteciyi ben Türkiye’ye emanet ettim, ben rahat ediyorum deme şansına kesinlikle sahip değildir” dedi.

“Amerika’dan kesinlikle dost olmaz”

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın Yunanistan ile ABD’nin askeri alanda yaptığı anlaşmaya ilişkin açıklamasını "talihsizlik" olarak nitelendiren Sarıgül, “Siz Türkiye’yle dost olmaya bakın, Amerika kimseye dost olmaz. Dünyanın hangi ülkesinde savaş çıkıyorsa bilesiniz ki o savaşı Amerika çıkarmıştır. Amerika’dan kesinlikle ve kesinlikle dost olmaz. Yunanistan aklını başına almalı, Amerika’nın dostluğuna Amerikalı askerlere ve Amerikalıların gönderdiği silahlara güvenip dikkatsiz bir hareket yapmaması lazım. Yunanistan’ın güvenmesi gereken ülke, komşusu Türkiye’dir. O nedenle Yunanistan bakanının bu açıklamasını son derece yanlış buluyoruz. Son derece barışa vurulmuş bir darbe olarak görüyoruz. Yunanistan’ı Amerika’ya güvenmeye değil, kendisine güvenmeye ve komşularıyla ilişkilerini barışçıl olarak iyi bir şekilde sürdürmesini temenni ediyoruz” dedi.

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