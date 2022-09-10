TDP Genel Başkanı Sarıgül: "İzmir’in kurtuluşu müthiş bir şekilde kutlanmıştır”

Yenikapı etkinlik alanında düzenlenen Sivaslılar Tanıtım Günlerine katılan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "İzmir’in kurtuluşu müthiş bir şekilde kutlanmıştır" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Yenikapı etkinlik alanında düzenlenen Sivaslılar Tanıtım Günlerini ziyaret etti. Parti üyeleriyle birlikte alana kurulan stantları gezen Sarıgül, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Stantları gezen Sarıgül, daha sonra gündeme dair açıklamalarda bulundu.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, “Bugün Sivas günlerindeyiz. Sivas ülkemizin en önemli kentlerinden birisidir. Cumhuriyetin temelleri, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın temelleri Sivas’ta atıldı. İstanbul’da bugün Sivaslılarla arkadaşlarımla birlikte bulunmaktan son derece gururluyum. Sivas’ın gastronomi, sanatına, kültürüne ve türkülerine bakmak lazım. 9 Nisan itibariyle af çağrısında bulundum. Af isteği siyasi istek değil. Tamamen vicdani bir istektir. Toplumsal barış için affet Türkiyem” şeklinde konuştu.

"Dün İzmir tarih yazmıştır"

Sarıgül İzmir’in kurtuluşu kutlamalarıyla ilgili olarak da, “Dün İzmir tarih yazmıştır. İzmir’in kurtuluşu müthiş bir şekilde kutlanmıştır. İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yaptığı çalışmayı kutluyorum. Mikrofon heyecanı nedeniyle belki bir kısım eksik sözler söylemiş olabilir. Art niyetli olmadığını çok iyi biliyorum. Dün İzmir de yapılan toplantıda Yunanistan eminim ki ders almıştır” dedi.