TDP Genel Başkanı Sarıgül: “Evlenecek olan çiftlere aile hekimleri tarafından eğitim verilmesi gerekiyor”

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, evlenecek olan çiftlere aile hekimleri tarafından eğitim verilmesi gerektiğini belirterek, “Ülkemizde yılda 300’ün üzerinde kadın cinayeti varsa nedeni eğitim eksikliği ve sosyal patlamayla oluşan ekonomik sıkıntılardır” dedi.

Yenikapı’da devam eden Sinop Günleri’ne katılan TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, stantları ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Yöresel ürünleri tadan Sarıgül, yerli ürünlerin tercih edilmesi vurgusunu yaptı. Sarıgül, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle “kadına şiddet” konusuna değinen Sarıgül, “Dünyada her 9 saniyede bir kadın cinayeti oluyor. Ülkemizde de son yıllarda yılda 300’ün üzerinde kadın şiddet görüyor. Sonuçları olumsuz oluyor. Bunların ana sebebi ekonomik, sosyal, akraba evliliklerinden kaynaklanan olaylardır. Bu noktada yapmamız gereken insanları bilinçlendirmek. Daha çokta erkekleri bilinçlendirmek. Erkek evinin geçimini sağlayamayınca dışarıda sinirlenip, hırsını evdeki kadından alıyor. Kadınlar mağdur oluyor. Çözüm yasaları değiştirmek, yasalardan ziyade erkekleri bilinçlendirmek” dedi.

“Evlenecek olan çiftlere aile hekimleri tarafından eğitim verilmesi lazım”

Evlenecek olan çiftlere eğitim verilmesi gerektiğini söyleyen Sarıgül, “Yıllar önce kadına şiddete karşı on bin erkek Şişli’de yürümüştük. Kadına şiddeti kim önleyecek? Erkekler bilinçlenirse bunlar problem olmaz. İkincisi belediye başkanlarına çağrım. Geçmiş dönemde onu yapmak isterdim. Evlenecek olan çiftlere aile hekimleri tarafından eğitim verilmesi lazım. Çift evlendi, erkek nasıl davranacak? Kadın ne yapacak? Gelin adayı ve damat adayı ne yapacak? Damat, gelinin annesine, babasına karşı, ailesine karşı nasıl davranacak? Gelinimiz, damadımızın ailesine nasıl davranacak? Evlenmeden evlenecek olan çiftlerin aile hekimleri tarafından aile yuvası ve birliği nasıl kurulur, nasıl korunur hakkında bunlarla ilgili eğitim almaları lazım” şeklinde konuştu.

“Kadına şiddetin en önemli noktalarından biri ekonomik sorunlardır”

Erkeklerin ekonomik sorunlar yaşadıklarını kaydeden Sarıgül, “Kadına şiddetin en önemli noktalarından biri ekonomik sorunlardır. Erkeğin işi gücü olmuyor, ekonomik sıkıntılar içine giriyor. Dışarıda sinirlenip eve geliyor. Hırsını evdeki eşinden alıyor. Evdeki eşinin kabahati yok. Sosyal patlama ile gelip eve patlıyor. 21’inci yüzyılda böylesine önemli demokrasi dediğimiz yıllarda ülkemizde yılda 300’ün üzerinde kadın cinayeti varsa nedeni eğitim eksikliği ve sosyal patlamayla oluşan ekonomik sıkıntılar. Ömür boyu nafaka olmaz. Bu konuyu da konuşmak lazım. Bunu da makul bir hale getirmek lazım” açıklamasında bulundu.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, basın açıklamasının ardından ilçe stantlarını ziyaret ederek alandan ayrıldı.