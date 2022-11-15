TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’den siyasi parti liderlerine çağrı

Beyoğlu’na gelen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı terör saldırısını kınayarak, "Bütün siyasi Parti Başkanlarını buraya gelmeye ve terörü lanetlemeye davet ediyorum" dedi.

Beyoğlu’nda gerçekleşen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. Saldırının ardan siyasiler ve vatandaşlar da olay yerine gelerek hayatını kaybedenleri anıyor. TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de Beyoğlu’na geldi. Burada basın mensuplarına konuşan Sarıgül, "Türkiye’miz uzun yıllardır terör saldırısıyla karşı karşıya kalmamıştı. Son 4 senede son 5 senede böyle bir olay yoktu. Ancak Türkiye’nin mutluluğunu Türkiye’nin huzurunu özellikle Türkiye’deki Ukrayna Rusya savaşı münasebetiyle gösterilen başarıyı gölgelemek için ülke turizmini baltalamak için burada hunharca bir saldırı olmuştur. Bu saldırıyı Türkiye Değişim Partisi olarak kınıyoruz. Ancak tüm basını takip ediyorum. Buradan NATO üyesi bütün ülkelere sesleniyorum. Neden NATO üyesi diğer ülkelerde terör olayları olmuyor da Türkiye’de oluyor. İçişlerinin Bakanlığı’nın yaptığı Amerika mesajını reddetmesini son derece anlamlı buluyorum. Bu terör olaylarının altında yatan tüm detaylar ortaya çıkarılmalıdır. Bütün ulusuma, bütün demokratik, dünyaya şöyle haykırmak istiyorum. Kürt ve Türk yurttaşlarım kardeştir, kalleş olan Amerika’dır bunun bütün detaylarının iyi bir şekilde araştırılmasını istiyorum. Özellikle bombayı patlatan teröristin Yunanistan’a kaçma girişimi üzerinde detaylı bir şekilde durulması lazım. Emniyet ve istihbarat teşkilatlarına teşekkür ediyorum. Faillerini çok kısa sürede yakalanması büyük bir başarıdır. Bütün siyasi Parti Başkanlarını buraya gelmeye ve terörü lanetlemeye davet ediyorum. Bütün televizyonlarda her akşam terörü konuşmak teröristlerin ve terörün reklamını yapmaktan başka bir şey değildir. Biz demokrasi içinde her şeyi çözmeliyiz. Ama ulusal birliğimiz, vatandaşlarımız ve bayrağımız söz konusu olduğu zaman hepimiz birleşmek durumundayız. Terörün kimseye faydası olmaz, terörü kınıyoruz" dedi.