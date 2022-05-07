TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: "Bütün Türkiye’ye af çağrımızı tekrarlıyoruz"

Ümraniye Ceza İnfaz Kurumu önüne gelen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, tüm siyasi partilere seslenerek genel af çağrısında bulundu. Sarıgül, "Bütün Türkiye’ye, bütün siyasi partilere af çağrımızı tekrarlıyoruz" dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ve parti yöneticileri saat 14.00’te Ümraniye Ceza İnfaz Kurumu önüne gelerek basın açıklamasında bulundu. Sarıgül, burada mahkumların yakınları ile bir süre sohbet etti.

“Bütün Türkiye’ye, bütün siyasi partilere af çağrımızı tekrarlıyoruz”

Basın açıklaması yapan Mustafa Sarıgül, “9 Nisan’dan bu yana Türkiye’deki birçok cezaevini dolaşıyorum. Diyarbakır’da, Batman’da, Adana’da, Osmaniye’de, Tekirdağ’da, İstanbul’da, Ankara’da Bolu’da birçok cezaevlerinde, dün de Ordu’daydım. Bugün de İstanbul Ümraniye’ye cezaevinin önündeyiz. 325 bin tutuklu ve mahkum şu anda cezaevlerinde. Kapasite 275 bin. Pandemi koşulları münasebetiyle hızlı yapılan acele yapılan, yargılamalar münasebetiyle bazı konuların da gözden kaçtığı bilgisini almaktayız. O nedenle, bütün Türkiye’ye, bütün siyasi partilere af çağrımızı tekrarlıyoruz. Anneler için affet Türkiye’m. Babalar için affet Türkiye’m. Bu güzel çocuklar için affet Türkiye’m. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vicdanlıdır, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Faziletlidir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hoşgörülüdür, Türkiye Cumhuriyeti Devleti şefkatlidir. Devletimizin 285 bin mahkumumuza şefkat elini uzatacağına inanıyorum.

Cumhuriyetimizin 100. yılı yaklaşırken de anneler için, çocuklar için, anneanneler için, babaanneler için affet Türkiye’m, affet Türkiye’m, affet Türkiyem” ifadelerini kullandı.