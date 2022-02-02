“Tavşan Tavşanoğlu” Esenyurt’ta

Esenyurt Belediye Tiyatrosu, “Tavşan Tavşanoğlu” ile 4 Şubat 2022 tarihinde izleyici karşısına çıkacak. Fransız Yazar Coline Serrau’nun kaleme aldığı ve Çetin İpekkaya’nın Türkçe’ye kazandırdığı oyun, Şahine Hatipoğlu’nun yönetmenliğiyle Esenyurt’ta ilk defa seyirciyle buluşacak.

Esenyurt Belediyesi düzenlediği Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali’nin ardından kültür ve sanat etkinliklerine devam ediyor. Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Esenyurt Belediye Tiyatrosu, aylardır süren provaların ardından tiyatroseverler ile buluşacak. Fransız Yazar Coline Serrau’nun kaleme aldığı ve Çetin İpekkaya’nın dilimize kazandırdığı oyun, Şahine Hatipoğlu’nun yönetmenliğiyle Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

“Esenyurt’ta tiyatro repertuvarı oluştu”

Esenyurt Belediye Tiyatrosu’nda üç aydır provaların yapıldığını söyleyen Genel Sanat Yönetmeni Hakan Hasanoğlu: “İlçemizde artık tiyatro repertuvarı oluştu. Her hafta farklı tiyatro oyunları sahnelenecek ve vatandaşlarımız düzenli olarak farklı tiyatro oyunları izleyebilecek” dedi.