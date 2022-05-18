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Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği’nin fesih davası başladı

Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği hakkında ‘hukuka ve ahlaka aykırılık’ gerekçesiyle açılan fesih davasının ilk duruşması görüldü. Adliye önünde derneğin feshini savunan grup adına açıklama yapan Özlem Doğan, “Çocuklara akla hayale gelmeyen +18 çirkinlikleri aşılayan Tarlabaşı Toplum Merkezi’ne tepki için buradayız” dedi.

İSTANBUL 18.05.2022, 19:56
Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği’nin fesih davası başladı

Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği hakkında ‘hukuka ve ahlaka aykırılık’ gerekçesiyle açılan fesih davasının ilk duruşması görüldü. Adliye önünde derneğin feshini savunan grup adına açıklama yapan Özlem Doğan, “Çocuklara akla hayale gelmeyen +18 çirkinlikleri aşılayan Tarlabaşı Toplum Merkezi’ne tepki için buradayız” dedi.

Beyoğlu’nda bulunan Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği’ne ‘hukuka ve ahlaka aykırılık’ gerekçesiyle açılan fesih davasının görülmesine başlandı. İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada dernek avukatları ile İçişleri Bakanlığı avukatları hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da katıldı.

Duruşmada İçişleri Bakanlığı avukatları, müdahale taleplerinin kabul edilmesini ve amacının kanuna ve ahlaka aykırı hale geldiğini belirttikleri davalı derneğin feshine karar verilmesini talep etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da celse arasında müdahale talepli dilekçe sunduklarını belirterek, davaya katılmalarına ve davanın kabulüne karar verilmesini istedi.

“Davanın reddine karar verilmesini talep ederiz”

Duruşmada beyanda bulunan Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği avukatları ise, “İçişleri Bakanlığı tarafından ihbarın koşulları oluşmamıştır. Davaya müdahale talebinde İçişleri Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın müdahale taleplerinde hukuki yararları yoktur. Usulen de şartları oluşmamıştır. Müdahale taleplerinin ve davanın reddine karar verilmesini talep ederiz" ifadelerini kullandı.

Dernek ile yöneticileri hakkında herhangi bir şikayet olup olmadığı sorulacak

Mahkeme, Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği ve herhangi bir yöneticisi hakkında dava dosyası dışında daha öncesinde ve sonrasında açılmış ihbar, şikayet, tespit, devam eden veya kesinleşmiş bir soruşturma veya kovuşturma dosyası olup olmadığının sorulması için müzekkere yazılmasına hükmetti. İçişleri Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın müdahale taleplerinin ise celse arasında ayrı bir karar ile gerekçeli olarak değerlendirilmesine karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

“+18 çirkinlikleri aşılayan Tarlabaşı Toplum Merkezi’ne tepki için buradayız”

Duruşmaya ilişkin Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı meydanında toplanan bir grup, Tarlabaşı Toplum Merkezi’nin kapatılmasını savundu. Grup adına açıklama yapan Özlem Doğan, “Bugün burada sapkınlığın merkezi Tarlabaşı Toplum Merkezi’nin ahlaka ve hukuka aykırılık gerekçesiyle feshi davasında biz de yer almak için bulunuyoruz. Yurt dışından aldığı fonlarla gerek Türkiye düşmanı ülkelerin fonları, yabancı büyükelçilikler ve içeride de HDP ile CHP’nin desteğiyle çocuklara ve gençlere cinsiyetsizlik, erkek çocuklarına kız, kız çocuklarına da erkek olmayı ve dejenerasyonu, +18 ahlaksızlığı, PKK sempatizanlığını ve çocuklara akla hayale gelmeyen +18 çirkinlikleri aşılayan Tarlabaşı Toplum Merkezi’ne tepki için buradayız. Bu merkez çocuklara sözde ‘onur yürüyüşü’ adı altında ahlaksız yürüyüşleri seyrettiren, +18 ahlaksız ifadeleri sözde eğitim olarak veren, asla çocukların gelişimlerini ya da eğitimlerini düşünmeyen, bunu sadece kendisine maskeleyen, Kobani konuşmaları altında devlet düşmanlığı yaptırtan bir merkezle karşı karşıyayız” dedi.

“Hiçbir şekilde çocukların eğitimlerini, geleceğini düşünen bir merkez değil”

Özlem Doğan açıklamasının devamında, “Bu merkez sadece Tarlabaşı’nda değil, bütün ülkede üniversitelere giriyor ve gençlere cinsiyetsizliği ya da erkek çocuklarına kız olma hayalleri kurduruyor. Suriyeli çocuklara bilhassa, Roman çocuklarına. Suriyeli 11-12 yaşındaki çocuklara mini etek giymeyi, makyaj yapmayı, genç kız olmayı aşılıyor. Bu merkezde çocukların ailesinden ve okuldan nasıl korunması gerektiği şeklinde dersler veriliyor. Kendi pisliklerini ve ahlaksızlıklarını çocuklara eğitim olarak lanse ediyorlar. Hiçbir şekilde çocukların eğitimlerini, geleceğini düşünen bir merkez değil. Küresel, renkli çetenin piyonluğunu üstlenmiş durumdalar ve yurt dışından da fonlanıyorlar. Biz bu derneğin ve bu dernek gibi olan tüm derneklerin her zaman karşılarında olacağız. Kendilerinin bir sloganı var, ‘alışın her yerdeyiz’ diyorlar, biz de diyoruz ki, alışın her yerde karşınıza çıkacağız” şeklinde konuştu.

“Bizim gençlerimizi bir şekilde devşirmeye çalışıyorlar”

Türk milletinin yoğun olarak bu sapkın düşüncelerin karşısında olduğunu bildiğini söyleyen avukat Öznur Uslu ise, "Burada az kişiyiz ama biz çok kişiyiz aslında. Türkiye çok güçlü bir devleti gençlerimiz çok çünkü. Bunun bilincinde olan dış unsurlar bizim gençlerimizi bir şekilde devşirmeye çalışıyorlar. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Çocuklarımızın ahlakını bozan bu faaliyetlerin odağı olan derneğin kapatılacağını ümit ediyorum, duruşmayı da takip edeceğim’’ ifadelerini kullandı.

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