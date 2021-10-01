Tarımsal Kalkınma Zirvesi’nde Büyükçekmece standına ilgi yoğun oldu

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) düzenlediği “CHP’li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi” İstanbul’da başlarken, zirvede Büyükçekmece standına ilgi yoğun oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkan yardımcıları, büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları, tarım kooperatifleri ve üreticilerin katıldığı zirvede tarımsal kalkınmada yeni projeler ve üretici odaklı çözümler tartışıldı. Tarımsal Kalkınma Zirvesi’ne katılan Büyükçekmece Belediyesi’nin kurduğu stantta Büyükçekmece’de üretimine başlanan ata tohumu siyez buğdayı, Celaliye bamyası gibi ürünlerin yanı sıra yine belediye tarafından çiftçilere ücretsiz hizmet verecek olan toprak analiz cihazı katılımcılardan büyük ilgi gördü. Kurulan stantlarda Büyükçekmece Belediyesi ve kooperatiflerin işbirliği ve dayanışmasıyla gerçekleşen tarım alanındaki projeler, standı ziyaret edenlere anlatıldı. Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, ziyaretçilere Büyükçekmece Belediyesi’nin tarım faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

"Tarımsal Kalkınmada Yeni Politikalar, Üretici Odaklı Çözümler’’ sloganıyla düzenlenen ve üreticilere destek olan CHP’li belediyeler, Tarımsal Kalkınma Zirvesi’nde kurdukları stantlarda üreticilerle olan ilişkiler ve tarımdan elde ettikleri ürünleri anlatıyor. 30 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında Avrasya Gösteri Merkezi’nde sürecek olan zirveye 160 belediye ve 300 kooperatif katılıyor.