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Sürücünün kontrolünden çıkan balık yüklü tır duvara çarptı
Bodrum’dan aldığı balıkları yurt dışına götürmek üzere yola çıkan tır, Şişli Odesa Bulvarı üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak duvara çarptı. Kazada sürücü yaralanmazken araçta maddi hasar meydana geldi.
İSTANBUL 11.12.2020, 09:43
Bodrum’dan aldığı balıkları yurt dışına götürmek üzere yola çıkan tır, Şişli Odesa Bulvarı üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak duvara çarptı. Kazada sürücü yaralanmazken araçta maddi hasar meydana geldi.Kaza, sabah saatlerinde Şişli Odesa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen tır, Bodrum’dan aldığı balıkları yurt dışına götürmek üzere yola çıktı. Tır, Odesa Bulvarı üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan tırın önü yan dönerek duvara çarptı. Kazada sürücü yara almazken araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeni ile yolda bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Tır, olay yerinde yapılan çalışmaların ardından kaldırıldı.
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