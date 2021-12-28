Suriyeli mülteciler için ’Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi’ toplantısı gerçekleşti

Suriyeli mültecilerin eğitim, sosyal, ve ekonomik alanda uyum sağlamalarının desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen "Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum” projesi için basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ercan Alpay ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da katıldı. Toplantıda konuşan Ercan Alpay, "Suriyeliler başta olmak üzere tüm mültecilerimizi misafir olarak gördük. Bakanlık olarak, bu gençlerimizi eğitimden geçirmek istiyoruz. Amacımız burada yaşayan çocuklarımıza daha iyi imkanlar sağlayarak bizim çocuklarımızla beraber kaynaştırarak uyumlarının sağlanması ve ülkelerine döndüklerinde burada edindikleri mesleği kendi ülkelerinde yapabilmeleri" dedi.

Türkiye’deki geçici koruma altındaki Suriyeli mültecilerin eğitim, sosyal, ve ekonomik alanda uyum sağlamalarının desteklenmesi, istihdam edilebilirliklerini ve yeterliliklerini iyileştirerek mesleki eğitime teşvik edilmesinin desteklenmesi amacıyla, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, "Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı" (Facility for Refugees in Turkey - FRIT) kapsamında Alman Kalkınma Bankası (KFW) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında "Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum” projesi hibe sözleşmesi imzalandı ve sözleşme uygulanmaya başlandı.

Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün yürütücüsü olduğu proje kapsamında ’Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi basın toplantısı’ düzenlendi. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ercan Alpay ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı’nın katılımıyla toplantı Cemile Sultan Korusu’nda gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP)’un önemine değinen İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı,” Özellikle Suriyeli göçmen öğrencilerimiz ve beraberinde Türk öğrencilerimizin de kendi içerisinde bir uyum göstermeleri, aslında bütün okul ve kurumlarımızda çok istenen düzeyde gelişmeler de sağlamaktadır. Bu çerçevede, İstanbul’da da en üst düzeyde bu okullardan yararlanma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın sağladığı bu destek, kendi içerisinde Türkiye genelindeki 55 okul ile birlikte İstanbul’da da bu dönem 5 okulumuzda hem fiziksel iyileşme, fiziksel iyileşmenin sağladığı eğitim ortamlarındaki nitelik artışı özellikle üretim atölyelerindeki sağlanan desteklerle öğrencilerimizin uygulama becerilerinin geliştirilmesi ve bu uygulama becerileri ile beraberinde kendi içerisinde meslekte nitelikli gelişim sağlamalarına teşvik ediyoruz" dedi.

"Amacımız bu projelerle burada yaşayan çocuklarımızı daha iyi imkanlar sağlamak"

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ercan Alpay," Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü olarak ülkemizde yaşayan Suriyeliler başta olmak üzere tüm mültecilerimizi misafir olarak gördük. Bakanlık olarak, bu gençlerimizi eğitimden geçirmek istiyoruz. Bu eğitimler kapsamında farklı farklı projeler yapıyoruz. Amacımız bu projelerle burada yaşayan çocuklarımızı daha iyi imkanlar sağlayarak bizim çocuklarımızla beraber kaynaştırarak uyumlarının sağlanması ve ülkelerine döndüklerinde burada edindikleri mesleği kendi ülkelerinde yapabilmeleri" şeklinde konuştu.

"Kendi ayaklarının üstünde durma becerilerini kazanabilecekler"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mesleki Eğitimden sorumlu Zekine Dayıoğlu," Özellikle mesleki eğitimdeki öğrencilerimizin ve ülkemizde sığınmacı olan Suriyeli öğrencilerimizin birlikte faydalandıkları bir fondan yararlandık. Günümüzde meslek liselerinin çalışmalarının ön planda olduğu meslek eğitimin, üretimin, istihdamın ve milli üretimin ön planda olduğu dönemde bizim bu gençlerimize meslek kazandırmak adına yaptığımız çalışmalarda okullarımızda yapılan altyapı, makine donanım ve diğer malzemelerle ilgili düzenlemeler çok ciddi anlamda eğitim ortamlarının ve içeriğinin hazırlanmasında çok ciddi katkı sağladı. Sektör destekleri de bu çocuklarımızın okullardan mezun olduktan sonra direkt iş hayatına girebilecekleri alanlarda eğitim aldıkları için onların desteğiyle de çok rahatlıkla bir iş yerinde hayatlarına başlayabilecekler. Kendi ayaklarının üstünde durma becerilerini kazanabilecekler" ifadelerine yer verdi.