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Sultanşehir Gençlik FEST başladı

Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği “Sultanşehir Gençlik FEST” başladı. 3 gün boyunca sürecek festivalde gençler doyasıya eğlenecek.

İSTANBUL 29.10.2021, 16:11
Sultanşehir Gençlik FEST başladı

Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği “Sultanşehir Gençlik FEST” başladı. 3 gün boyunca sürecek festivalde gençler doyasıya eğlenecek.

Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen “Sultanşehir Gençlik FEST” başladı. Sultangazi Belediyesi etkinlik alanında gerçekleştirilen festivalde Kitap Fuarı, spor tutkunlarının kıyasıya mücadele edeceği ödüllü 3x3 Sokak Basketbol Turnuvası, oyunseverlerin hünerlerini sergileyecekleri playstation kapışması ve daha birçok etkinlik yer alıyor. Etkinlik alanında gençlerle bir araya gelen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, eski basketbolcu Harun Erdenay ile birlikte basketbol oynadı.

"Ekin Uzunlar konseriyle de festivalimiz son bulacak"

Gençlerle birlikte etkinlik alanında bulunan oyunları oynayarak vakit geçiren Dursun, üç gün boyunca festivalin süreceğini söyleyerek, "Gençlik Festivali’ndeyiz. Bugün başladı. Pazar akşamına kadar devam edecek. Gençlerimizin kitapla iç içe olmaları için festivalimize kitap stantları da açtık. Sadece Sultangazi değil çevre ilçelerden gelecek tüm gençlere de inşallah üç gün boyunca çok güzel sürecek bir festivali onlara hediye etmiş olacağız. DJ gösterileri olacak, dans gösterileri olacak. Ekin Uzunlar konseriyle de festivalimiz son bulacak" diye konuştu.

Eski basketbolcu Harun Erdanay ise gençlerin doyasıya eğlenebileceğini ifade ederek, "Gerçekten çok güzel bir gün, çok güzel bir spor etkinliği ama aynı zamanda kitap etkinliğimiz de var. Bölgedeki gençler çok şanslı. 3 gün boyunca burada hem sosyalleşecekler, hem kitap okuyabilecekler hem spor yapacaklar. Burada emeği geçen bütün herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

3x3 Sokak Basketbol Turnuvası’nda yer alan Aykan Balota, şampiyon olmak istediklerini dile getirerek, "Takımımla birlikte turnuvaya geldik. Şampiyon olmak istiyoruz. Buradaki herkese gücümüzü göstermek istiyoruz. Böyle bir etkinlik düzenledikleri için başkanımıza da çok teşekkür ederim" dedi.

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