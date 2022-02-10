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Sultangazili gençlerle iletişimin incelikleri üzerine keyifli sohbet

Sultangazi Belediyesi, gençleri medya sektörünün deneyimli isimleriyle biraraya getirdi. Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında düzenlenen “İletişim Sohbetleri” eğlenceli anlara sahne olurken gençlere önemli mesajlar da verildi.

İSTANBUL 10.02.2022, 18:30
Sultangazili gençlerle iletişimin incelikleri üzerine keyifli sohbet

Sultangazi Belediyesi, gençleri medya sektörünün deneyimli isimleriyle biraraya getirdi. Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında düzenlenen “İletişim Sohbetleri” eğlenceli anlara sahne olurken gençlere önemli mesajlar da verildi.

Sultangazi Belediyesi, hem gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sunmak hem de onları keyifli bir etkinlikle buluşturmak amacıyla yeni bir söyleşi düzenledi. Radyo programcısı ve yazar Umut Öztürk’ün moderatörlüğünde gerçekleşen İletişim Sohbetleri’ne, Radyo Turkuvaz Programcısı Hopdedik Ayhan (Ayhan Güngör), Haber 7 Genel Yayın Yönetmeni Osman Ateşli, Ülke TV Haber Müdürü ve TV programcısı Mustafa Yıldız ve TGRT Haber spikeri Mehmet Aydın konuk oldu. Söyleşide; Türkiye’de medya sektörünün geçmişten günümüze hikayesi, iletişimin sosyal medyayla değişen dinamikleri ve aile içi iletişim gibi konular, gençlerin çok keyif aldığı karşılıklı bir sohbet eşliğinde ele alındı.

“Bu mesleği çok büyük keyif alarak icra ediyorum”

Gençlere, “İleride sesinizle gelir elde etmek ister misiniz?” sorusunu yönelten Hopdedik Ayhan, “Sunuculuk çok güzel bir meslek. Uzun yıllardır bu mesleği çok büyük keyif alarak icra ediyorum. Anne-babalarınız beni dinlemiştir. Sizler de seslendirme sanatçısı, sunucu, radyocu olabilirsiniz. Fakat ne yaparsanız yapın, mutlaka severek yapın. Yoksa başarılı olamazsınız” dedi. Ardından gençler arasından gönüllüleri sahneye davet ederek Mehmet Yılmaz ile birlikte onlara spikerlik alıştırması yaptırdı. Gençlerin ilk spikerlik deneyimleri eğlenceli anlara sahne oldu.

Hopdedik Ayhan, "Kaçınız nomofobiksiniz?" diye sorunca gençler şaşırdı. Sevilen radyocu bunun üzerine, nomofobinin cep telefonundan ayrılamama ve onu sürekli kontrol etme ihtiyacı hissetme şeklinde tanımlanan bir rahatsızlık olduğunu, esprili ve eğlenceli bir dille açıkladı. "Cep telefonlarına kendimizi çok kaptırmamalıyız" diyen Hopdedik Ayhan, gençlerden büyük alkış aldı.

“Habercilik konusunda güzel bir örneğe şahit olduk”

Hopdedik Ayhan’dan sonra söz alan Mustafa Yıldız da, "Biraz önce, habercilik konusunda güzel bir örneğe şahit olduk. Ayhan abiniz aslında size bir haber sundu. Bir haberi ciddi bir şekilde anlatmaktansa Hopdedik Ayhan’ın nomofobiyi anlattığı gibi anlatırsanız, eğlenceli olursanız, o haber akılda kalır" diyerek etkili iletişim konusunda önemli bir detaya dikkat çekti.

Sosyal Medya ve Habercilik

Sosyal medyanın habercilik sektöründe yol açtığı değişimlere değinen Osman Ateş, "Habercilik artık sosyal medyaya kaydı. Fakat dikkatli olmalıyız, çünkü çok fazla yalan haber yapılıyor. Sosyal medya bizi gerçeklerden uzaklaştırabilecek bir mecra" diye konuştu. Gençler, söyleşiden büyük keyif aldıklarını ve benzeri programlara katılmak istediklerini belirtti.

“Gençlerimiz mutlu oldukça biz daha fazla mutlu oluyoruz”

Gençlere büyük değer verdiğini söyleyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Bugün gençlerimiz, iletişim alanının deneyimli isimleriyle bir araya geldiler ve oldukça verimli bir söyleşi gerçekleşti. Sultangazi, nüfusu itibariyle çok genç bir ilçe. Bizler de gençlerimizin her yönden gelişimlerini desteklemek adına büyük gayret gösteriyoruz. Sultangazi’nin gençleri, her şeyin en iyisine lâyıktır diyoruz ve onlar mutlu oldukça biz daha fazla mutlu oluyoruz" şeklinde konuştu.

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