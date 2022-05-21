Sultangazili gençler diplomasi dünyasının uzman isimleriyle buluşuyor

Sultangazi Belediyesi’nin Divan Derneği’nin iş birliğinde düzenlediği Diplomasi Söyleşileri devam ediyor. Söyleşiler çerçevesinde Gençlik ve Spor eski Bakanı, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Sultangazili gençlerle buluştu.

Sultangazi Belediyesi, gençlere yeni ufuklar kazandıracak söyleşilerini, birbirinden önemli isimlerin katılımlarıyla gerçekleştiriyor. Belediyenin Divan Derneği işbirliğinde düzenlediği Diplomasi Söyleşilerine bu kez, Gençlik ve Spor eski Bakanı, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç konuk oldu. Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, diplomasiye meraklı çok sayıdaki gençle beraber söyleşiyi takip etti.

Balkanlardan Afrika’ya: Uluslararası Politikaya Genç Bakış Açısı

Diplomasiye ilgi duyan, lise ve üniversiteli gençlerin katılımcılarının çoğunluğunu oluşturduğu söyleşi, samimi bir atmosferde gerçekleşti. Kılıç, gençlerin Ukrayna Savaşı’ndan Türkiye’nin Afrika politikalarına, Balkanlardan Avrupa Birliği ve NATO’ya kadar, gündemdeki sıcak başlıklara dair sorularını içten bir üslupla yanıtladı. Yurt dışındaki eğitim, öğretim, staj, profesyonel gelişim ve yaygın öğrenme temelli gençlik aktivitelerinden de bahseden Kılıç, gençlere ufuklarını geniş tutmaları konusunda tavsiye verdi.

Sosyal Medya ve Riskler

Sosyal medyanın bazı yararları olmakla birlikte büyük riskler de barındırdığına dikkat çeken Kılıç, gençleri bu tehlikelere karşı uyardı. Sosyal medyada rastlanabilen parıltılı görünen fakat gerçek olmayan yaşam hikayelerine aldanılmaması gerektiğini söyleyen Kılıç, mutluluğun ahlaklı bir kişilik ve idealler uğruna mücadele edilen bir hayatla elde edilebileceğini söyledi.

"Geleceğimizin en değerli isimleri Sultangazi’den çıkacak"

Gençlerin yeni ufuklar kazanarak çok yönlü gelişimlerine en iyi desteği sunmak amacıyla gayret ettiklerini söyleyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Genç kardeşlerimize büyük faydası olacak Diplomasi Söyleşilerimizi başlattık. İlk söyleşimiz Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın katılımlarıyla gerçekleşti. Gençlerimizin gelişimine katkı sunacak tüm alanlarda onların destekçisi olmaya devam edeceğiz. Geleceğimizin en başarılı sporcularının, bilim insanlarının, edebiyatçılarının ve diplomatlarının, ülkemizin en değerli isimlerinin Sultangazi’den çıkacağına olan gönülden inancımla, hep birlikte daha iyiye diyorum" şeklinde konuştu.