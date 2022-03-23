Sultangazili Gençler Aydın-Efeler Kampı’nda doyasıya eğlendi

Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği Aydın-Efeler Gençlik Kampı; sportif faaliyetler, geziler ve birbirinden eğlenceli etkinliklerle, gençlere unutulmaz anlar yaşattı.

Sultangazi Belediyesi, gençleri birbirinden farklı etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Belediyenin son olarak Aydın-Efeler’de düzenlediği Gençlik Kampı da birbirinden keyifli anlara sahne oldu. 18-21 yaş aralığındaki 172 gencin katıldığı kamp; matrak, sokak oyunları, spor turnuvaları gibi sportif etkinlikler ve Efes Antik Kent Gezisi ile gençlere farklı ve eğlence dolu bir deneyim sundu.

Gençler sporla yetişiyor

Gençleri Aydın-Efeler Kampı gibi hem eğlenceli hem de eğitici ve sporla dolu etkinliklerle buluşturmaya devam edeceklerini söyleyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Gençlerimizi sporla buluşturup onların hem bedenen hem de zihnen sağlıklı bireyler olarak yetişmesine büyük önem veriyoruz. Buradan hareketle birbirinden eğlenceli sportif faaliyetlere katılırken gençlerimize öğrenecekleri ve çok keyif alacakları güzel bir kamp deneyimi armağan etmek istedik. Gençlerimiz bizim için çok değerliler. Her şey onların mutluluğu, daha güzel yarınlara kavuşmaları için. Ekip arkadaşlarımızla bu hedefe ulaşmak için gayret gösteriyoruz” şeklinde konuştu.