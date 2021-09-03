Sultangazi’de Yaz Spor Okulları’nın kapanış töreni gerçekleşti

Sultangazi Belediyesi tarafından organize edilen Yaz Spor Okulları düzenlenen kapanış töreniyle sona erdi. Sultangazili yüzlerce çocuk spor dolu bir yaz tatilinin tadını çıkararak sertifikalarını aldı.

Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği Yaz Spor Okullarında yüzmeden okçuluğa, voleyboldan güreşe farklı spor dallarında eğlenceli saatler geçiren çocuklar, yaz boyunca geliştirdikleri yeteneklerini Yaz Spor Okulları Kapanış Töreni’nde sergiledi. Tören, Sultangazi Mimar Sinan Şehir Ormanı Amfi Tiyatro alanında yapıldı. Çocukları farklı spor dallarıyla buluşturarak keyifli zaman geçirmelerini sağlayan Yaz Spor Okulları kapanış töreni birbirinden eğlenceli etkinliklere sahne oldu.

Okçuluk, tekvando, tenis, karate, yüzme ve güreş gibi 10 spor branşında eğitim alan öğrencilerin sergilediği gösterilerin ardından, 6 hafta süren program 2 bin 500 öğrencinin sertifikalarını almasıyla son buldu. Yaz okuluna bu sene özel çocuklar da katıldı. Engelli öğrenciler için basketbol ve okçuluk branşlarında 50 öğrenciye eğitimler düzenlendi. Öğrencilerin sertifikalarını Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun takdim etti. Pandemi nedeniyle çocukların spordan uzak kaldıklarını ve sosyalleşmekte sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, toplamda 7 bin 500 öğrenciyi sporla buluşturduklarını ifade etti.

“Sultangazi’nin çok daha başarılı olması için çalışıyoruz”

Sultangazi’yi eğitimde, kültürde ve sosyal aktivitelerde başarılı kılmak için çaba sarf ettiklerini dile getiren Başkan Dursun, "Karate, tekvando, güreş, basketbol, voleybol ve okçuluk gibi 10 branşta sportif aktiviteler düzenledik. Bu sportif aktivitelerde 2 bin 500 öğrencimiz buralarda bulundu. Toplamda 7 bin 500 çocuğumuz sporla iç içe oldu. Onların spora ne kadar yatkın olduklarını sporu ne kadar özlediklerini buralarda hissettik. Pandemi koşullarında çocuklarımız birbirlerinden uzak kalmışlardı. Spora uzak kalmışlardı. Sosyalleşme konusunda da sıkıntılar yaşadıklarını biliyoruz. Bu çerçevede yapmış olduğumuz etkinliklerin onları mutlu ettiğini gördük. Ailelerini mutlu ettiğini gördük. Sultangazi’yi eğitimde, kültürde ve sosyal aktivitelerde çok daha başarılı kılmak adına büyük gayretle çalışıyoruz" diye konuştu.

“Voleybol üzerine yeteneğimin olduğunu keşfettim”

Yaz okuluna katılan öğrenciler arasında bulunan 13 yaşındaki Hayrunisa Güntopuz, eğitim sürecinin nasıl geçtiğini anlattı. Voleybol branşında eğitim alarak kendini geliştirdiğini söyleyen Güntopuz, "Yaz okuluna katıldığın için mutluyum. Güzeldi gayet kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Hem kendimi geliştirdim hem de voleybol üzerine yeteneğimin olduğunu anladım, şu an çok heyecanlıyım" dedi.

“Kendimi geliştirdim, arkadaşlarıma tavsiye ediyorum”

Basketbol branşında eğitim alan 11 yaşındaki Berkay Kumtaş ise 6 haftalık eğitim sürecinde güzel vakit geçirdiğini söyledi. Kumtaş 5 yıldır basketbolla ilgilendiğini söyleyerek, "Gayet eğlendik. Kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Devam etmeyi düşünüyorum. 6 haftadır buradayım. Bu gün bir tören olacak sertifika alacağız. Çok mutluyum" diye konuştu.