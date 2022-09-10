Sultangazi’de sünnet şöleni renkli görüntülere sahne oldu

Sultangazi Belediyesi tarafından sünnet ettirilen bin 500 çocuk için eğlence düzenlendi. Eğlenceye aileleriyle birlikte katılan çocuklar gönüllerince eğlendi.

Sultangazi Belediyesi, bu yıl sünnet ettirdiği bin 500 çocuk için şölen düzenledi. Çocuklar, şölen alanına Sultangazi Nikah Sarayı’ndan kortej yürüyüşü yaparak geldi. Çocuklar, en sevilen yiyeceklerden olan pamuk şeker, geleneksel Osmanlı macunu ve mısırı doya doya yedi. Maskot, tahta bacak adamın gösterileri ve çeşitli oyunlar ise renkli görüntüler oluşturdu.

Sünnet şöleninde konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Okulların açılmasına 3 gün kala Sultangazi’de sünnet şöleniyle bir aradayız. Bütün çocuklarımıza geçmiş olsun diyorum. Onlar, erkekliklerinin muradına ermiş oldular. Bin 500 çocuğumuzun sünnet kıyafetlerini alarak yaklaşık 2 buçuk ay içerisinde de kesimlerini yaptık çünkü aynı anda bu mümkün olmuyordu. Burada annelerin, babaların mutlu ve huzurlu olması bizim için çok daha önemli. Çocuklarımızın güler yüzlerini görmemiz, onların mutluluklarına ortak olmamız bizim için çok daha önemli. İnşallah çocuklarımızın evliliklerini de göreceğiz” dedi.

Yeğeniyle birlikte sünnet şölenine gelen Fatma Ardıç, “Sünnet oldu, bitti. Çok da memnun kaldık. Herkese de tavsiye ederiz. Çok güzel giydirdiler. Özel hastanede sünneti yapıldı. Gayet iyi oldu, bir de üstüne bu eğlence daha güzel geldi” şeklinde konuştu.