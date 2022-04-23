banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
İmamoğlu teravih namazına zam yaptı
İmamoğlu teravih namazına zam yaptı
Macron: “Le Pen seçilirse zor yarınlar olacak
Macron: “Le Pen seçilirse zor yarınlar olacak"
İHBİR’de 25 Nisan Pazartesi günü seçim yapılacak
İHBİR’de 25 Nisan Pazartesi günü seçim yapılacak
Afganistan’da camiye bombalı saldırı: 33 ölü, 43 yaralı
Afganistan’da camiye bombalı saldırı: 33 ölü, 43 yaralı

Sultangazi’de Saliha Erdim ile Ramazan sohbetine yoğun ilgi

Sultangazi Belediyesi, Ramazan ayı etkinliklerinde Aile Danışmanı ve Yazar Saliha Erdim konuk oldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Erdim, bu ayda kalıcı ahlaki güzellikler oluşturulmasının önemini vurguladı

İSTANBUL 23.04.2022, 16:48
Sultangazi’de Saliha Erdim ile Ramazan sohbetine yoğun ilgi

Sultangazi Belediyesi, Ramazan ayı etkinliklerinde Aile Danışmanı ve Yazar Saliha Erdim konuk oldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Erdim, bu ayda kalıcı ahlaki güzellikler oluşturulmasının önemini vurguladı

Sultangazi Belediyesi, Ramazan ayını birbirinden özel etkinliklerle dolu dolu değerlendiriyor. Ramazan söyleşilerine Aile Danışmanı ve Yazar Saliha Erdim konuk oldu.

Sanat Sokağı’nda gerçekleştirilen program Sultangazililerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Programa Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’un eşi Tuba Dursun, Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen ve meclis üyeleri de katıldı. Programda konuşan Saliha Erdim, “Ramazan ömrümüze dokunacak ve bizi terk edip gidecek. Acaba biz ondan yeteri kadar istifade edebildik mi? Bizim istifade etmemiz demek ahlakımızda kalıcı güzelliklerin oluşması, bakış açımızda sağlam bir perspektif oluşturmamız ve daha iyiye doğru evrilmemiz demektir. Arzu edilen şey budur. Ramazan’ın maksadı da, ibadetin maksadı da budur. Ramazan tövbelerin daha çok yapıldığı, duaların daha çok yapıldığı, ibadet edilen, oruç tutulan ve Rabbimizin rahmetinin sağanak sağanak yağdığı bizim arınmamızı sağladığı bir ay. Bu ayda eşime, çocuklarıma, bu dünyaya karşı nasıl iyi bir fert olabilirimin mücadelesini vereceğiz.” dedi.

İnsanın hayatın merkezine Yüce Allah’ı koyması gerektiğini belirten Saliha Erdim, “Gittiğimiz yol, Allah’ın istediği yol değilse, Allah bir şekilde bizi uyarıyor. Düşürüyor, kaldırıyor ama ‘Ben seni terk etmedim, yalnız bırakmadım. Ben seni seviyorum ve sen bana aitsin. Burada ne kadar yaşarsan yaşa bana döneceksin. Onun için de bir an önce yüzünü bana dön. Hayatın merkezine beni koy ve hayatını düzelt,’ buyuruyor.” diye konuştu.

“Ramazan ayı bir fırsat”

Ramazan ayının nasıl iyi bir insan olunabileceğine dair sorular sorması için iyi bir fırsat sunduğunu kaydeden Saliha Erdim, şunları söyledi:

“Peki Ramazan’da biz neyi değiştirmeliyiz? Kötü olana iyi davranmak, can güvenliğini ve kendi kişilik bütünlüğünü koruyarak Allah’ın istediği gibi davranmak bir kulun O’nun verdiği en büyük nimeti yakalaması anlamına gelir. O yüzden halk arasında ‘Yapana yapmak her kişinin harcı, yapana yapmamak er kişinin harcı’ denir. Bu da bir derinliği ve ilmi gerektiriyor. İnsan Yaradanını unutuyor; eşini, çocuklarını mı unutmasın? Yaradanına hata yapıyor da, eşine ya da çocuklarına yapmaz mı? İnsan hata yapabilir. Birinin ayağı kaydıysa, birinin aile hukuku zarar görebilir. Bunun olmaması için dua etmeli ve destek olmalıyız. Bu hayatı birlikte yaşıyoruz. Dolayısıyla aile ilişkilerini canlı, sıcak, sevecen tutmak, birbirimize destek olarak hem haramdan korumak, hem helalde sabit kalacak şekilde anlayış ve alışkanlık oluşturma, hem de birbirimize sahip çıkmalıyız. Ben nasıl iyi baba, iyi evlat, iyi insan olabilirim diye soru sormalıyız. Eğer Ramazan bize daha iyi bir insan olmamız için soru sorduruyorsa o zaman Ramazan benim üzerinde görevini ifa ediyor demektir.”

Programın sonunda Tuba Dursun, Saliha Erdim’e çiçek takdiminde bulundu. Programa yoğun ilgi gösteren vatandaşlar da, Ramazan ayında Sultangazi’de böylesi bir söyleşiyi dinlemekten büyük memnuniyet duyduklarını belirttiler.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 23 Nisan 2022
İmsak 04:32
Güneş 06:07
Öğle 13:08
İkindi 16:54
Akşam 19:58
Yatsı 21:27
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 33 49
11. Kasımpaşa 33 44
12. Galatasaray 33 44
13. Sivasspor 33 42
14. Kayserispor 33 42
15. Gaziantep FK 34 41
16. Giresunspor 34 40
17. Altay 33 30
18. Göztepe 34 30
19. Rizespor 34 30
20. Ö.K Yeni Malatya 33 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 32 63
2. Ümraniye 31 60
3. Bandırmaspor 32 55
4. İstanbulspor 31 54
5. Erzurumspor 31 51
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 32 46
8. Adanaspor 32 44
9. Samsunspor 31 43
10. Tuzlaspor 31 42
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Altınordu 32 41
13. Denizlispor 31 39
14. Boluspor 31 38
15. Keçiörengücü 31 38
16. Menemen Belediyespor 31 37
17. Kocaelispor 31 37
18. Bursaspor 31 32
19. Balıkesirspor 31 12
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 32 76
3. Chelsea 31 62
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 32 57
6. M. United 34 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Newcastle 34 43
10. Brighton 33 40
11. Leicester City 32 42
12. Brentford 33 39
13. Southampton 33 39
14. Crystal Palace 32 37
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 32 33
17. Everton 31 29
18. Burnley 32 28
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 32 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Celta Vigo 33 39
12. Espanyol 33 39
13. Elche 33 38
14. Rayo Vallecano 32 37
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
22°
açık