Sultangazi’de Saliha Erdim ile Ramazan sohbetine yoğun ilgi

Sultangazi Belediyesi, Ramazan ayı etkinliklerinde Aile Danışmanı ve Yazar Saliha Erdim konuk oldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Erdim, bu ayda kalıcı ahlaki güzellikler oluşturulmasının önemini vurguladı

Sultangazi Belediyesi, Ramazan ayını birbirinden özel etkinliklerle dolu dolu değerlendiriyor. Ramazan söyleşilerine Aile Danışmanı ve Yazar Saliha Erdim konuk oldu.

Sanat Sokağı’nda gerçekleştirilen program Sultangazililerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Programa Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’un eşi Tuba Dursun, Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen ve meclis üyeleri de katıldı. Programda konuşan Saliha Erdim, “Ramazan ömrümüze dokunacak ve bizi terk edip gidecek. Acaba biz ondan yeteri kadar istifade edebildik mi? Bizim istifade etmemiz demek ahlakımızda kalıcı güzelliklerin oluşması, bakış açımızda sağlam bir perspektif oluşturmamız ve daha iyiye doğru evrilmemiz demektir. Arzu edilen şey budur. Ramazan’ın maksadı da, ibadetin maksadı da budur. Ramazan tövbelerin daha çok yapıldığı, duaların daha çok yapıldığı, ibadet edilen, oruç tutulan ve Rabbimizin rahmetinin sağanak sağanak yağdığı bizim arınmamızı sağladığı bir ay. Bu ayda eşime, çocuklarıma, bu dünyaya karşı nasıl iyi bir fert olabilirimin mücadelesini vereceğiz.” dedi.

İnsanın hayatın merkezine Yüce Allah’ı koyması gerektiğini belirten Saliha Erdim, “Gittiğimiz yol, Allah’ın istediği yol değilse, Allah bir şekilde bizi uyarıyor. Düşürüyor, kaldırıyor ama ‘Ben seni terk etmedim, yalnız bırakmadım. Ben seni seviyorum ve sen bana aitsin. Burada ne kadar yaşarsan yaşa bana döneceksin. Onun için de bir an önce yüzünü bana dön. Hayatın merkezine beni koy ve hayatını düzelt,’ buyuruyor.” diye konuştu.

“Ramazan ayı bir fırsat”

Ramazan ayının nasıl iyi bir insan olunabileceğine dair sorular sorması için iyi bir fırsat sunduğunu kaydeden Saliha Erdim, şunları söyledi:

“Peki Ramazan’da biz neyi değiştirmeliyiz? Kötü olana iyi davranmak, can güvenliğini ve kendi kişilik bütünlüğünü koruyarak Allah’ın istediği gibi davranmak bir kulun O’nun verdiği en büyük nimeti yakalaması anlamına gelir. O yüzden halk arasında ‘Yapana yapmak her kişinin harcı, yapana yapmamak er kişinin harcı’ denir. Bu da bir derinliği ve ilmi gerektiriyor. İnsan Yaradanını unutuyor; eşini, çocuklarını mı unutmasın? Yaradanına hata yapıyor da, eşine ya da çocuklarına yapmaz mı? İnsan hata yapabilir. Birinin ayağı kaydıysa, birinin aile hukuku zarar görebilir. Bunun olmaması için dua etmeli ve destek olmalıyız. Bu hayatı birlikte yaşıyoruz. Dolayısıyla aile ilişkilerini canlı, sıcak, sevecen tutmak, birbirimize destek olarak hem haramdan korumak, hem helalde sabit kalacak şekilde anlayış ve alışkanlık oluşturma, hem de birbirimize sahip çıkmalıyız. Ben nasıl iyi baba, iyi evlat, iyi insan olabilirim diye soru sormalıyız. Eğer Ramazan bize daha iyi bir insan olmamız için soru sorduruyorsa o zaman Ramazan benim üzerinde görevini ifa ediyor demektir.”

Programın sonunda Tuba Dursun, Saliha Erdim’e çiçek takdiminde bulundu. Programa yoğun ilgi gösteren vatandaşlar da, Ramazan ayında Sultangazi’de böylesi bir söyleşiyi dinlemekten büyük memnuniyet duyduklarını belirttiler.