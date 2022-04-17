Sultangazi’de Ramazan Şenlikleri

Sultangazi Belediyesi’nin Ramazan Şenlikleri, konserler, çocuklar için yarışmalar, masal dinletileri, Hacivat-Karagöz gösterileri ile dolu dolu geçiyor.

Sultangazi Belediyesi’nin Sanat Sokağı’nda düzenlediği Ramazan Şenliği’nde birbirinden renkli ve eğlenceli etkinlikler yer alıyor. Hacivat-Karagöz’den interaktif şova, fasıldan meddah gösterisine çeşitli gösterilerin yer aldığı şenlikte, dün akşam Grup Ravza sevilen ilahilerini seslendirdiği bir konser verdi. İkram edilen pamuk şeker ve şerbetlerle ağızları tatlanan çocukların neşesi ise görülmeye değer anlar oluşturdu.

Sanat Sokağı’nda kurulan şenlik alanını ziyaret eden Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, Sultangazilerle biraraya gelerek sıcak çay eşliğinde sohbet etti. Başkan Dursun, “Uzun zamandır sokaklarda, caddelerde, meydanlarda pandemi dolayısıyla buluşamamıştık. Bu Ramazan’da komşularımızla, hemşerilerimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uzun zamandır insanlar birbirlerini özledi. Birbirleriyle kucaklaşmayı özlediler. Biz de bu muhabbeti sağlayabilme adına Sultangazi’nin birçok alanında komşuluk iftarlarımızı da yapıyoruz. Çeşitli eğlenceler yapıyoruz. İnsanlarımızı Ramazan ayında mutlu etmek için büyük gayret gösteriyoruz. Bugün de Sanat Sokağı’ndayız. Komşularımız, arkadaşlarımız burada bir araya gelme imkanı sağlıyorlar. Bu Ramazan bizim için önemli, biz bu önemine binayen de alanlarımızda dolu dolu insanların huzurla, mutlulukla Ramazan’ı yaşamaları için gayret ediyoruz. Sosyal yardımlarımızda çok güçlü bu dönemde. Yaklaşık 20 bin ailemize gıda kolileriyle yetimlerimize öksüzlerimize, engellilerimize nakit yardımlarımızla, sıcak yemeklerimizle hep yanlarında olamaya gayret ediyoruz. Yardımlaşma duygusunu en yüksek seviyede yaşamalıyız. Eski Ramazanlar diyoruz ama biz eski Ramazanları yaşatmak içinde büyük gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

Başkan Dursun, “Sosyal sorumluluk adına projelerimiz var. Özelikle kadınların burada ürettikleri ürünlerin satış noktalarını oluşturduk. Onlardan herhangi bir ücret almıyoruz. Kendileri de ürettiklerini burada satma imkanı elde ediyorlar. Aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Esasında bizim SU MEKAN Sultangazi Kadın Kültür Sanat ve Mesleki Eğitim Akademimiz var. Yıl boyunca devam eden bir proje bu” dedi.