Sultangazi’de polis aracı yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza çarptı

İstanbul Sultangazi’de yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza, kırmızı ışıkta durmayarak hızla ilerleyen polis aracı çarptı. Ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 19.00 sıralarında Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Nergiz ve Rabia Armağan isimli iki kardeş iş çıkışı evlerine gitmek için Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada kırmızı yanan ışıklarda durmayarak hızla ilerleyen polis aracı 20 yaşındaki Nergiz Armağan’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Nergiz Armağan yaklaşık 40 metre savruldu. Çevredeki vatandaşlar kızın yardımına koştu. İhbar verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları ağır yaralı genç kız Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Olay anını anlatan kardeşi Rabia Armağan, "Biz işten çıkıp eve gidiyorduk. Düğmeye bastık ve arabalar için kırmızı ışık bizim için yeşil ışık yandı. Oradan karşıya geçtik. Tramvay tarafından da geçtik sonra kırmızı ışık yandığı için sağ taraftan gelen araba yavaşladı ve durdu. Ablam benden bir adım öndeydi arkasından ben geliyordum. Polis arabası çok süratli geliyordu sonra ablama çarptı. Hemen hemen 40 metre ileriye savruldu. Can havli ile hemen ablamın yanına koştum sonra yanımıza vatandaşlar geldi. Ambulansı falan aradılar şuan yoğun bakımda durumu kritik solunum cihazına bağlı uyanmasını bekliyoruz" dedi.

Gelen sesi duyup olay yerine koşan Zafer Bilgin, "Şiddetli bir ses duyduk. O esnada karşıdaydık sesi duyar duymaz buraya geldik kız aşağı yukarı 45 metre kadar ileride cansız şekilde yerde yatıyordu. Herhangi bir müdahalede bulunamadık. Çünkü büyüklerimizden aldığımız bilgiye göre yerde yatan yüksekten düşen insanlara müdahale edilmez. O yüzden ambulansı bekledik gelmesi yaklaşık yarım saat sürdü. Polis aracı zaten vurur vurmaz ileride bir yerdeydi. Yolu kapattı biz de ambulans çabuk gelsin diye polis aracını çekerek kenara aldık" dedi.

Ola anı ise çevrede bulunan bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki kız kardeşin yolun karşısına geçmek isterken bir aracın durup yol verdiği sağ taraftan hızla gelen polis aracının ise genç kıza çarptığı kardeşinin ise yardımına koştuğu görülüyor.