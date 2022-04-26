Sultangazi’de Nihat Hatipoğlu’na yoğun ilgi

Sultangazi Belediyesinin Ramazan etkinliklerine konuk olan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Ramazan ayının maneviyatına uygun etkinlikler düzenleyen Sultangazi Belediyesi, bu akşam Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nu misafir etti. Sultangazi Belediyesi Sanat Sokağı’nda düzenlenen programda Nihat Hatipoğlu’nun sohbetini dinlemek isteyen vatandaşlar alanı hınca hınç doldurdu. Nihat Hatipoğlu, sohbetleriyle vatandaşlara Ramazan’ın maneviyatına uygun güzel bir akşam yaşattı.