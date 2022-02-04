Sultangazi’de "Kütüp-Anne ve Çocuk Saati" başladı

Sultangazi Belediyesi, çocuklara kitap sevgisini aşılamak amacıyla, “Kütüp-Anne ve Çocuk Saati” isminde özel bir etkinlik başlattı. Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’un eşi Tuba Dursun’un öncülüğünde başlatılan etkinliğin ilkine, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin eşi, eğitimci ve çocuk kitapları yazarı Amine Ateş Kabaktepe konuk oldu.

Eğitime büyük önem veren Sultangazi Belediyesi, okumayı seven nesillerin yetişmesi adına yeni bir etkinlik başlattı. Şehit Ferdi Yurduseven Gençlik Merkezi’ndeki Çocuk Kütüphanesi’nde düzenlenen "Kütüp-Anne ve Çocuk Saati"nde minikler, anneleriyle birlikte eğlenceli eğitsel etkinliklere katıldı, kitaplar okudu ve okumanın tadına vardı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin eşi, eğitimci ve çocuk kitapları yazarı Amine Ateş Kabaktepe, ilk Kütüp-Anne ve Çocuk Saati’nin konuğu oldu. Kabaktepe, kaleme aldığı "Artist Baba" ile "Prenses Ayızıt" çocuk kitaplarını, Sultangazili minikler için imzaladı. Ardından düzenlediği söyleşide, miniklerin kitaplar ve kitapların yazılma süreci hakkında merak ettiklerini yanıtladı.

Hem eğlenceli hem eğitici

Söyleşiden sonra hem eğitici ve eğlendirici oyunlar oynandı hem de hep birlikte kitaplar okundu. Kabaktepe ve Dursun, tüm etkinliklerde çocuklara ve annelerine eşlik ettiler. Kütüp-Anne ve Çocuk Saati’nin sonundaysa minikleri sürpriz hediyeler bekliyordu. Hediyelerini alan miniklerin mutluluğu görülmeye değerdi. Etkinliğin çocuklar için çok yararlı olduğunu söyleyen anneler de karşılaştıkları samimi yaklaşım için teşekkür ettiler.

"Oğlum çok sevdi, hep gelmek istiyoruz"

Kütüp-Anne ve Çocuk Saati’ne, 7 yaşındaki oğlu Ali Kemal ile katılan Sinem Çökek, "Çok memnun kaldığımız bir anne-çocuk etkinliği oldu. Oğlum çok mutlu oldu. Hep gelmek istiyoruz, çünkü oğlum çok sevdi. Belediye Başkanımıza ve hanımına çok teşekkür ederim" dedi.

Kütüp-Anne ve Çocuk Saati, Tuba Dursun’un katılımlarıyla, her Çarşamba saat 14.00’te Çocuk Kütüphanesi’nde düzenlenmeye devam edecek. 6-11 yaş aralığındaki çocuklara özel düzenlenen etkinliğe katılmak isteyenler, 444 23 32 numaralı Çözüm Merkezi’ni arayarak veya belediyenin resmi internet sitesin üzerinden kayıt yaptırabilir.