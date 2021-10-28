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Sultangazi’de kitap dolu günler başladı

Sultangazi’de Gençlik Festivali kapsamında düzenlenen Kitap Fuarı başladı. Kitapseverler ve okumanın tadını almak isteyen herkesin yolunun düşeceği Kitap Fuarı’na alanında önemli yazarlar da konuk oluyor.

İSTANBUL 28.10.2021, 16:43
Sultangazi’de kitap dolu günler başladı

Sultangazi’de Gençlik Festivali kapsamında düzenlenen Kitap Fuarı başladı. Kitapseverler ve okumanın tadını almak isteyen herkesin yolunun düşeceği Kitap Fuarı’na alanında önemli yazarlar da konuk oluyor.

Sultangazi Belediyesi Gençlik Festivali düzenlenen Kitap Fuarı’yla başladı. Özellikle öğrencilerin ilgi gösterdiği fuar, kitapseverlerin beğeniyle takip ettiği yazar buluşmalarına da ev sahipliği yapıyor. Fuarın ilk gününde eğitimci yazan Sıtkı Aslanhan ve çocuklara yönelik kitaplarıyla büyük ilgi gören H. Salih Zengin imza gününde okuyucularıyla buluştu. Kitap fuarında imza gününe katılan yazar Sıtkı Aslanhan kitapseverlere yönelik keyifli bir söyleşi verdi. Gençlerin kitaplarla bağ kurması adına Kitap Fuarlarının önemine dikkat çeken Aslanhan, “Kitap fuarı fırsatlarını kaçırmayın. Hep söylüyoruz, özellikle okula giden çocuklarınızı alın fuarlara gelin. Kitapların arasına girsinler, karıştırsınlar, almak zorunda değiller ama kitapların varlığından haberdar olsunlar. İmza günü olan yazarlarımızı gelsinler görsünler tanısınlar ki kitaba bir sevgi bağları oluşsun.

Çocuklarımıza, gençlerimize dikkat etmeliyiz. Gençler zorluk yaşamazsa, sorumluluk almazsa yarın kurtlar, çakallar kapabilir. Türkiye’de muhteşem bir gençlik potansiyeli var. Bu ülkenin gençleri çok zeki, algı düzeyleri çok yüksek. Ama gençlerimiz kısa yoldan sıkıntı olmadan başarıya ulaşmak istiyor. Sosyal medya, akıllı telefonlar ve tabletler gençlerimizi bireyselleştirdi. Bunlara dikkat etmeliyiz. Gençlerimiz zorluklara sıkıntılara karşı güçlü olmalı. Hayatımızın her alanında en iyi olmalıyız” diye konuştu.

Söyleşinin ardından kitaplarını imzalayarak okurlarıyla sohbet eden Sıtkı Aslanhan, Sultangazililerle kitap fuarında biraya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İmza gününde minik okuyucuları ve aileleriyle sohbet eden H. Salih Zengin, kitapla olan yolculukların bir ömür boyu sürmesi temennisinde bulundu. Zengin, “Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği kitap fuarının ilçede yaşayan herkes için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kitapla bir arada geçen ömür her daim bereketlidir. Harflerden, kelimelerden, cümlelerden bir yolculuğa çıktığınız bir duraktır kitap fuarları. Okumanın insanı ve hayatı güzelleştirir. Bu fuarın da buraya gelen, kitaplarla tanışan, kitaplarla iç içe olan okurlar ve Sultangazili kardeşlerim için hayırlı olmasını ve kitapla olan yolculuklarını bir ömür boyu sürmesini diliyorum. Bu güzel fuarda beni ağırlayan Sultangazi Belediyesine de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kitap fuarını ziyaret eden vatandaşlardan biri olan Emine Uğur ise “Kitap Fuarı’nı çok beğendik. Bu tarz etkinliklerin daha çok olmasını istiyoruz. Bu etkinlikler için çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"Tüm gençlerimizi festivalimize bekliyoruz"

Eğitimden kültüre, sanattan spora her alanda farklı etkinliklerle gençlerin beğeneceği ve gelişimlerine katkı sunacak etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Kitap Fuarı’yla başlayan Gençlik Festivali’nin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kitapseverleri ve gençleri fuarda ağırlamaktan mutlu olduklarını dile getiren Başkan Dursun, “Kitap okumak insanın gelişimine, yeni ufuklara açılan bir kapıdır. Bu açıdan özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi bu fuara bekliyoruz. İnanıyorum ki tanıştıkları her yeni kitap onlara farklı bir bakış açısı getirecek ve hayatlarına yön vermede yardımcı olacak. Fuarımızda birbirinden değerli yazarlarımızı ağırladığımız imza günleri oluyor. Sultangazi’de yaşayan kitapseverlerle bu yazarları buluşturmak, kalemlerden dökülen sözler üzerine sohbet etmelerini sağlamak istedik. Bu anlamda imza günlerinin güzel bir etkinlik olduğuna inanıyorum” dedi.

Bugün başlayan Gençlik Festivali kapsamında Kitap Fuarı’nın yanı sıra 3X3 Sokak Basketbolu, Okçuluk, DJ Performansı, Oryantiring vb. pek çok etkinliğin olacağını kaydeden Başkan Dursun, “Bu festivalde gençlerimiz için her türlü etkinlik var. Hafta sonuna kadar etkinlik alanımızı ziyaret ederek heyecanlı, keyifli ve eğlenceli vakit geçireceklerini düşünüyorum. Festivalimizin kapanış etkinliği ise Pazar akşamı Ekin Uzunlar kardeşimizin vereceği konser olacak. Tüm gençlerimizi bu güzel festivalimiz kapsamındaki etkinliklere katılmaları için etkinlik alanımıza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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