Sultangazi’de hafriyat kamyonlarının sebep olduğu trafik sorunu tarihe karıştı

Sultangazi’deki taş ocaklarına geliş ve gidişlerde şehir içi yolları kullanan hafriyat kamyonları, trafikte yoğunluğa sebep olarak sürücülere ve yayalara zor anlar yaşatıyordu. Sultangazi Belediyesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde bu sorunu çözüme kavuşturdu. Bugünden itibaren şehir içine girişleri yasaklanan kamyonlar, artık Kuzey Marmara Otoyolu’nu kullanacaklar.

Sultangazi’yi ulaşımda ileriye taşıyacak projeleri bir bir hayata geçiren Sultangazi Belediyesi, mevcut sorunların çözümü için de yoğun çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu çalışmaların sonucunda Sultangazi’deki en önemli ulaşım problemlerinden biri daha çözüme kavuştu. Sultangazi’deki taş ocaklarına geliş ve gidişlerde, özellikle Habipler, Malkoçoğlu ve Cebeci Mahallelerinde ciddi trafik ve toz sorunlarına sebep olan hafriyat kamyonları, Sultangazi Belediyesi’nin girişimleriyle Kuzey Marmara Otoyolu’na yönlendirildi. Kamyonların şehir içine girişlerinin de yasaklanmasıyla hem trafik rahat bir nefes aldı hem de toz yoğunluğu önemli oranda azaldı.

Taş ocaklarında faaliyet gösteren hafriyat kamyonlarının Sultangazi’den geçişlerini önlemek amacıyla Kuzey Marmara Otoyolu’na yeni bağlantı yolları oluşturuldu. Kamyonların bu bağlantılar ile Kuzey Marmara Otoyolu’nu kullanmaları sağlanırken Sultangazi’den geçişleri de yasaklandı. Bu yasak doğrultusunda, Sultangazi Belediyesi Zabıta ekipleriyle Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, ilçedeki birçok noktada denetimler gerçekleştiriyor.

Ekipler öncelikle Habipler Mahallesi’ndeki Sultangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi’nin alt tarafında bulunan taş ocakları giriş-çıkış güzergâhını denetliyor. Kamyonların önceden taş ocaklarına giriş ve çıkışlarda kullandıkları bu nokta, yerini Güzelpınar mevkiindeki Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısına bıraktı. Malkoçoğlu Mahallesi’ne yönelen Mahmutbey Yolu girişi ile aynı yolun devamındaki Eski Edirne Asfaltı kesişim güzergâhı, ekipler tarafından denetlenen diğer iki bölgeyi oluşturuyor. Atatürk Bulvarı da dâhil olmak üzere diğer birçok noktada gerçekleştirilen denetimlerle beraber, kamyonların şehir içi ulaşım güzergâhlarını kullanmasının kesin bir şekilde önüne geçiliyor.

Sultangazi’deki önemli bir sorunun daha tarihe karıştığını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Heyecan verici bir müjdeyi vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sultangazimizin ciddi bir sorunu olan, taş ocaklarında faaliyet gösteren hafriyat kamyonlarının sebep olduğu trafik yoğunluğu meselesini, 27 Haziran 2022 Pazartesi itibariyle çözüme kavuşturduk. Taş ocaklarına gelip giden kamyonlar, artık Kuzey Marmara Otoyolu’nu kullanacaklar. Başta Habipler, Malkoçoğlu ve Cebeci mahallelerimizde bulunan şehir içi ulaşım güzergâhlarını artık kullanamayacaklar. Bu güzergâhların kullanılması halinde ciddi yaptırımlar uygulayacağız. Hafriyat kamyonlarının Kuzey Marmara Otoyolu’na bağlanan alternatif güzergâhları hazır; bundan sonra şehir içini kullanmayacaklar. Sultangazi’mize hayırlı uğurlu olsun” dedi.