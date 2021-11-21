Sultangazi’de festivalde 3 ton hamsi dağıtıldı

Sultangazi’de düzenlenen Rize Tanıtım ve Hamsi Festivali’nde 3 ton hamsi dağıtıldı.

Sultangazi’de düzenlenen Rize Yöresel Ürünler ve 4. Hamsi Festivali vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sultangazi Belediyesi etkinlik alanına kurulan festival alanına gelen vatandaşlar hem Türkiye’nin dört bir yanından gelen ürünleri en doğal şekilde üreticisinden alma fırsatı buldu hem de dağıtılan hamsilerden yiyerek horon tepti. Vatandaşların doyasıya eğlendiği festivalde 3 ton hamsi dağıtıldı.

Programa katılan Sultangazi Belediye Başkan Vekili Mehmet Yiğit, “Sultangazi Belediye Başkanımızın ekibi bir kaza atlattı, ondan dolayı kendileri katılamadılar, sizlere çok selam yolladılar. Bugün 4.’sü düzenlenen hamsi festivalimize katılım gerçekten çok yoğun. Hamsi festivali deyince akla balık geliyor ama kıymetli Belediye Başkanımız Abdurrahman Dursun beyefendinin katkılarıyla biz balık sezonu açıldığından bu yana tonlarca kilo balık dağıtımı yaptık mahallelerimizde. Rize deyince akla hamsi geliyor. Bugün de burada hamsiye doyacağız. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Gün boyu sürecek festivalin sonunda İsmail Türüt konser verecek.