Sultangazi’de Anneler Günü çiçeklerle kutlandı

Tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, eşi Tuba Dursun ile birlikte, Şehir Ormanlarında piknik yapan aileleri ziyaret ederek çiçek takdiminde bulundu.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Dualarıyla, fedakarlıklarıyla ve merhametleriyle bizleri bugünlere getiren annelerimizin, Anneler Günü’nü gönülden kutluyorum" diyerek Anneler Günü’nü çiçeklerle karşıladı. Mimar Sinan Şehir Ormanı’na gelerek piknik yapan aileleri ziyaret eden Başkan Dursun ile Tuba Dursun, Anneler Günü dolayısıyla çiçek takdimlerinde bulundu. Başkan Dursun ile eşinin samimi ilgilerinden dolayı mutlu olduklarını belirten aileler, Anneler Günü’nün çiçeklerle kutlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

“Cennet’in yeryüzündeki karşılığı: Annelerimiz”

Bir insanın sevgi, merhamet, fedakârlık ve insanı yücelten daha nice vasıflarla ilk önce annesi vasıtasıyla tanıştığını söyleyen Başkan Dursun, “Bu yönüyle annelerimiz, her birimiz için Cennet’in yeryüzündeki karşılığıdır. Bir evlâdı büyütmek, yetiştirmek, gecesini gündüzüne katarak çabalamak ve evlâdı kaç yaşına gelirse gelsin onu sevmekten bir an olsun vazgeçmemek. Annelerimizin üzerimizdeki bu kutsal hakkını asla unutmamalıyız. Bir gün değil, her gün onların kıymetini bilmeli; sevginin ve saygının en güzelini onlara sunmalıyız. Bu duygularla, başta aziz şehitlerimizin anneleri olmak üzere, tüm annelerimizin Anneler Günü’nü gönülden kutluyorum” şeklinde konuştu.