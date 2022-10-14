Sultangazi Belediyesi’nin 2023 bütçesi onaylandı

Sultangazi Belediye Meclisi, 1 milyar 634 milyon liralık 2023 Mali Yılı Bütçesini oy çokluğuyla kabul etti.

Sultangazi Belediye Meclisi ‘2023 Mali Yılı Bütçesi’ için toplandı. Belediye Meclis Başkan Vekili İmdat Kamacı Başkanlığı’nda yapılan oturumda 2023 Mali Yılı Bütçesi oylamaya sunuldu. Hazırlanan bütçedeki maddeler tek tek okundu, gelir-gider tahminleri meclis üyeleri ile paylaşıldı. Oylamaya sunulan 1 milyar 634 milyon liralık 2023 mali yılı bütçesi, oy çokluğuyla kabul edildi.

Bütçeyle ilgili konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, meclis üyelerinin iddia ve sorularını da tek tek yanıtladı. Kaynakların israf edilmeden en doğru şekilde kullanılarak titizlikle hazırlanılmış bir bütçe olduğunun altını çizdi. Çalışmaları sırasında ‘hakkaniyete’ dikkat ettiklerini vurgulayan Başkan Dursun, “Bulunduğumuz mevkiin emanet olduğu bilinciyle hareket ediyor, 550 bin komşumuzun hakkını gözeterek hareket ediyoruz. Sultangazi’yi sosyal, kültürel, eğitim, spor vb. her alanda en güçlü yapmaya gayret edeceğiz” dedi.

“Kaynağı kendimiz üretiyoruz”

Bütçeyi hazırlarken kamu yararını merkeze aldıklarına dikkat çeken Başkan Dursun, “Kamu kaynaklarını en iyi şekilde, halkımızın yararına kullanan bir belediyeyiz. Hazır kaynak kullanmıyoruz. Kaynağı üretiyoruz, o kaynakla da şehre hizmet ediyoruz. Bütün bunları yaparken borçlanmadan, kendi iş gücümüzle bunu sağlıyoruz” diye konuştu.

70 Milyon Liralık Tasarruf Hamlesi

Belediyeye ait temizlik araçlarının öz kaynak kullanılarak satın alındığını ve 70 milyon TL tasarruf yapıldığını belirten Başkan Dursun, şehri büyük bir yükten kurtardıklarını ifade etti. Önemli olanın doğru hamle yapmak olduğunu belirten Başkan Dursun, “Kiralamak yerine satın aldığımız yeni araçlar sayesinde 70 milyon lira belediyemizin kasasında kaldı. Biz, halkın kaynaklarının israf edilmemesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Araçlarla ilgili çalışmamız da bunun bir göstergesidir. Birçok alanda işleri kendi bünyemize alarak tasarruf ediyor, ona gidecek kaynağı da ihtiyaç sahiplerimize yönlendirmiş oluyoruz. Böylece sosyal yardımlarımızın sayısını artırmış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Akıllı yatırımlar doğru projeler

Başkan Dursun, ilçe genelinde yapılan yatırımların vatandaşların sorun ve sıkıntılarını çözmeye yönelik olduğunun altını çizdi. Bir sorunun daha tarihe karıştığını belirten Başkan Dursun, “Cebeci bölgesinin kronik sorunu olan su baskınlarına da önemli projeyle son verdik. Yaklaşık 100 milyon lira değerindeki ‘Cebeci Mahallesi ve Selçuklu Bulvarı Yağmur Suyu Kanalı’ projesiyle yıllardır süregelen problem tarihe karıştı. İnsanlarımızı su basma tedirginliğinden kurtarırken, evlerinde, dükkânlarında huzurla yaşamalarına katkı sağladık” dedi.

180 bin metrekare yeşil alan

Başkan Dursun, konuşmasında Sultangazi’ye Millet Bahçesi yapılacağı müjdesini de verdi. Başkan Dursun, “180 bin metrekarelik yeşil alanıyla Sultangazi Millet Bahçesi, 18 Kasım’da ihaleye çıkıyor. Bu da 180 bin metrekarelik bir yeşil alanın Sultangazi’ye kazandırılacağı anlamına geliyor” diye konuştu.

Başkan Dursun’un konuşmasının ardından oylamaya sunulan 1 milyar 634 milyon liralık 2023 Mali Yılı Bütçesi, oy çokluğuyla kabul edildi.