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Sultangazi Belediyesinden amatör spor kulüplerine destek

Sultangazi Belediyesi, yeni ve başarılı sporcuların yetişmesinde önemli bir yeri bulunan amatör spor kulüplerine desteğini sürdürüyor. Amatör Spor Haftası dolayısıyla kulüp yönetimleriyle bir araya gelen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Amatör sporun sahip olduğu cevheri en iyi şekilde değerlendireceğiz” dedi.

İSTANBUL 08.10.2021, 17:48
Sultangazi Belediyesinden amatör spor kulüplerine destek

Sultangazi Belediyesi, yeni ve başarılı sporcuların yetişmesinde önemli bir yeri bulunan amatör spor kulüplerine desteğini sürdürüyor. Amatör Spor Haftası dolayısıyla kulüp yönetimleriyle bir araya gelen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Amatör sporun sahip olduğu cevheri en iyi şekilde değerlendireceğiz” dedi.

Sultangazi Belediyesi, sportif açıdan yetenekli gençlerin başarısında çok önemli bir yeri bulunan amatör spor kulüplerine destek olmayı sürdürüyor. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Amatör Spor Haftası dolayısıyla ilçedeki kulüp temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda hedefleri ve sportif açıdan ihtiyaç hissettikleri konular hakkında bilgi veren kulüp yöneticileri, Başkan Dursun’a amatör spora verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti. Amatör spora her zaman destek olduklarını ve bundan sonra da desteklerini sürdüreceklerini belirten Başkan Dursun ise gençlere ve spora yönelik projeleri hakkında bilgi verdi.

“Sultangazi’deki sportif cevheri en iyi şekilde değerlendireceğiz”

Sultangazi’nin genç nüfusuyla sportif açıdan ciddi bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Başkan Dursun, “Sultangazi, genç ve dinamik bir nüfusa sahip. Gençlerimizin eğitimde, sporda, sanatta ve diğer alanlarda başarılı olmaları için desteklerimizi sürdürüyoruz. SEDA ve Bilim Merkezi gibi eğitim kurumlarımızın yanı sıra Spor Akademilerimiz ve Yaz Spor Okullarımızla her daim gençlerimizin yanında olmaya, onlara yeni imkânlar sunmaya gayret ediyoruz. Gençlerimizin bu imkânları özellikle sportif alanda en iyi şekilde değerlendirdiğini görüyoruz ve bu bizi mutlu ediyor” dedi.

Amatör spor kulüplerinin yetenekli gençlerin spora yönlendirilmesinde çok büyük bir önemi bulunduğunu belirten Başkan Dursun, “Sultangazi’miz gençlik ve spora dair ciddi bir potansiyele sahip. Bu cevheri en iyi şekilde değerlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

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