Sultangazi Belediyesi sokak hayvanlarına desteğini sürdürüyor

Sultangazi Belediyesi tarafından kış aylarında sokak hayvanlarının olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için belli noktalara kedi evleri ve mama ile su kapları konuluyor. Ayrıca yaralı ve hasta hayvanlar, bakımevinde veteriner kontrolünde tedavi ediliyor.

Sultangazi Belediyesi, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını artırdı. Ekipler, sokak hayvanlarının yiyecek sıkıntısı çekmemesi ve olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için yoğun mesai harcadı. Öncelikle sevimli dostların aç kalmaması için belirli noktalara bırakılan mama ve su kaplarının sayıları artırıldı. Yalnızca kedilerin girebileceği, diğer hayvanlardan kendilerini koruyabilecekleri kedi evleri, ilçenin belirli noktalarına bırakılıyor. Yuvaların içine yerleştirilen mama ve su kapları sayesinde hayvanların yiyecek ihtiyaçları da karşılanıyor. Son eklenenlerle birlikte sayı 15’e ulaşırken, ilçedeki kedi evlerinin sayısının 60’a ulaşması planlanıyor.

Ekipler, sokaktaki yaralı ve hasta hayvanlara da yardım eli uzatıyor. Ekip aracıyla teslim alınan hayvanların hayvan bakımevinde tedavileri yapılıyor. Aşıları olmayan hayvanlar aşılanırken, süreç veteriner kontrolünde titizlikle takip ediliyor. Bakımevinde sağlığına kavuşan hayvanlar, sahiplenilmeyi bekliyor.

“Onların bize ihtiyacı var”

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Can dostlarımızın özelikle kış aylarında bize daha çok ihtiyacı var. Onları olumsuz hava şartlarından korumak, yiyecek sıkıntısı çekmelerinin önüne geçmek de bizlere düşüyor. Bu yüzden Sultangazi Belediyesi olarak onlara düzenli mama desteği sağlıyor, belli noktalara kedi evleri yerleştiriyoruz. Hasta ve yaralı hayvanlarımızın iyileşip eski sağlığına kavuşması için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.