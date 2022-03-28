Sultangazi Belediyesi geleneksel oyunları günümüze taşıdı

Sultangazi Belediyesinin, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Dünya Etnospor Konfederasyonu işbirliğinde düzenlediği “Sokakta Oyun Var” etkinliğiyle okçuluk, binicilik, mangala gibi geleneksel spor ve oyunların yanı sıra ebru gibi geleneksel el sanatları, Sultangazili çocuk ve gençlerle buluştu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, çok renkli görüntülere sahne oldu.

Sultangazi’de kültür, sanat ve spor etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Sultangazi Belediyesi bu kez, geçmişten miras spor, oyun ve el sanatlarını yeni nesillerle buluşturdu. “Sokakta Oyun Var” etkinliğine katılan yüzlerce çocuk ve genç, birbirinden eğlenceli onlarca etkinliğe katılarak hem geleneksel spor, oyun ve sanatlarla tanıştı hem de gönüllerince eğlendi.

Bahara merhaba

Etkinliklerde Sultangazili çocuk ve gençlere eşlik eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Havaların ısınmasıyla kıymetli komşularımızı böyle güzel, açık hava etkinlikleriyle daha fazla buluşturacağız. Bugün de geleneksel sporlarımızı, oyunlarımızı ve sanatlarımızı hep birlikte deneyimliyoruz. Sokakta Oyun Var, esasında eğlenceli olmasının yanında öğretici de bir etkinlik. Okçuluk, binicilik, mangala, çömlek oyunu, ebru gibi büyüklerimizden miras kalan bu güzel aktiviteleri çocuklarımız da icra etsin, hem eğlensinler hem de öğrensinler istedik. Ayrıca baharı da böyle eğlenceli bir etkinlikle karşılamış olduk” dedi.