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Sultangazi Belediyesi engelli vatandaşların yanında

Sultangazi Belediyesi, engelli bireyleri ihtiyaç duydukları her alanda desteklemeye devam ediyor. Engellerin olmadığı bir Sultangazi hedefiyle çalışmalarını sürdüren belediye, 2021 yılı boyunca düzenlediği malzeme yardımları, engelsiz servisler, rehabilitasyon destekleri ve kültürel-sosyal etkinliklerle, yaklaşık 2 bin 600 özel bireye elini uzattı; engeller birlikte aşıldı.

İSTANBUL 08.02.2022, 14:12
Sultangazi Belediyesi engelli vatandaşların yanında

Sultangazi Belediyesi, engelli bireyleri ihtiyaç duydukları her alanda desteklemeye devam ediyor. Engellerin olmadığı bir Sultangazi hedefiyle çalışmalarını sürdüren belediye, 2021 yılı boyunca düzenlediği malzeme yardımları, engelsiz servisler, rehabilitasyon destekleri ve kültürel-sosyal etkinliklerle, yaklaşık 2 bin 600 özel bireye elini uzattı; engeller birlikte aşıldı.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Hepimiz şunun farkında olmalıyız: Engellilerin engellerini ortadan kaldırmak önce insanların zihinlerinde başlar. Zihinlerdeki engeller kalkarsa, onların önündeki engeller de kalkmış olur.” diyerek, engelsiz bir yaşam için özel bireylere verilen desteğin yanı sıra bu konuda sahip olunması gereken farkındalığa da dikkat çekiyor. Sultangazi Belediyesi, hem engelli bireylere destek olmak hem de bu konudaki toplumsal farkındalığı artırmak adına birçok çalışma gerçekleştiriyor.

Birçok kalemde malzeme desteği

Belediye, engelli bireylere ihtiyaç duydukları malzemeleri ulaştırmak konusunda titiz davranıyor. 2021 yılı boyunca; akülü araçlar, tekerlekli sandalyeler, koltuk değnekleri, beyaz bastonlar, hasta bezleri gibi yaklaşık 400 malzeme engelli bireylere teslim edildi. Bunların yanı sıra, 6 adet tam fonksiyonlu, ayarlı ve ortopedik yatak da ihtiyaç duyan engelli bireylerin ailelerine armağan edildi.

Danışmanlık ve rehabilitasyon

Sultangazi Belediyesi Engelliler Merkezi, başvuruda bulunan engelli bireyler ile ailelerine, malzeme desteğinin yanı sıra danışmanlık ve rehabilitasyon hizmeti de sunuyor. Bu kapsamda, 2021 yılı boyunca 951 kişiye danışmanlık ve yönlendirme, 125 kişiye de rehabilitasyon hizmeti sunuldu.

Engelsiz servis

Belediye, engelli bireylerin ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine ulaşabilmeleri için, ücretsiz servis düzenliyor. Tekerlekli sandalyeler için araç liftine sahip olan “Engelsiz Servis” ile, Sultangazi’nin 15 mahallesinden engelli vatandaşlar evlerinden alınarak sağlık birimlerine ulaştırılıyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 500 vatandaş Engelsiz Servis hizmetinden yararlandı.

Engel yok, spor var!

Belediye, 2021 yılında engelli çocuklara özel basketbol ve okçuluk eğitimleri düzenledi. 150 çocuğun katıldığı eğitimlerle, çocukların ince kas becerilerinin, el ve göz koordinasyonlarının ve sosyal becerilerinin gelişimine katkı sunmak amaçlandı. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, eğitimlerin ardından düzenlenen törenlerde çocuklarla tek tek ilgilendi ve sertifikalarını da kendisi takdim etti.

Kültür ve sanat

Belediye, engelli bireylerin kültür ve sanattan uzak kalmaması için, 2021 yılında birçok özel etkinlik düzenledi. Bunlar arasında, Dalınç Dijital Sanat Sergisi özellikle dikkat çekti. Binbirdirek Sarnıcı’nda düzenlenen ve engellilere özel dizayn edilen sergi, Sultangazi Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleşti. Belediyenin servisleriyle sergiye gelen engelli vatandaşlar, Başkan Dursun eşliğinde özel bir sanat deneyimi yaşadı. Bunun yanı sıra, Pelit Çikolata Müze Gezisi, Uçurtma Müze Gezisi gibi etkinliklerle birlikte yaklaşık 500 engelli vatandaş, kültür ve sanatla buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

Eksiksiz engelliler merkezi

Sultangazi Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl Aralık ayında temelini attığı ve içinde 4 kulvarlı yüzme havuzu, güreş salonu, e-spor merkezi ve Engelliler Merkezi’nin bulunacağı Esentepe Gençlik ve Spor Merkezi & Engelliler Merkezi’nin yapımı hızla devam ediyor.

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