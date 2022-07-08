Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi’nden LGS’de dikkat çeken başarı

Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi (SEDA), LGS ve YKS’de başarının adresi olmaya devam ediyor. Bu yıl LGS’ye SEDA ile hazırlanan 171 öğrenci, Türkiye’nin en başarılı yüzde 10’luk diliminde yer almayı başardı.

Sınavdan sonra da öğrencileri yalnız bırakmayan SEDA, lise tercih sürecinde gençlere profesyonel destek sunuyor. Her yıl LGS ve YKS şampiyonlarını ücretsiz olarak yetiştiren SEDA, bu yıl da Sultangazili gençlere hayallerindeki okulların kapılarını aralıyor. Kişiye özel başarı reçetesi uygulayan SEDA’da 171 öğrenci, 2022 LGS’nin Türkiye genelindeki en başarılı yüzde 10’luk diliminde yer almayı başardı. Sınavdan sonra da gençlere destek olmaya devam eden SEDA, lise tercih sürecindeki tüm öğrencileri LGS Tercih Noktası’na davet ediyor.

Sultangazi’deki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’na kurulan SEDA LGS Tercih Noktası, 20 Temmuz Çarşamba’ya kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında gençleri ağırlıyor. Kurban Bayramı boyunca da hizmet vermeye devam edecek tercih noktasında SEDA’nın deneyimli öğretmenleri görev alıyor. Öğretmenler, gençleri aldıkları puanlar ve sahip oldukları ilgi alanları doğrultusunda onlar için en doğru liselere yönlendirmeyi amaçlıyor.

Gençlerin güzel bir geleceğe sahip olması için onlara en güçlü desteği sunduklarını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “LGS sınavına giren tüm öğrenci kardeşlerimin, gönüllerindeki okulları kazanmalarını diliyorum. Bizler, her daim onların yanındayız. SEDA’da görev alan tüm çalışma arkadaşlarımız, öğrencilerimizin geleceğe en güzel şekilde hazırlanması ve başarılı olması için özveriyle çalışıyorlar. Bunun sonucunda da SEDA, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, yine çok güzel bir başarı tablosu çizdi. Tercih sürecinde de kardeşlerimizi yalnız bırakmayarak, kendileri için en doğru eğitim kurumlarını seçmelerinde onlara destek sunuyoruz. Sultangazi’deki tüm genç kardeşlerime, mutlu olacakları, güzel bir gelecek diliyorum” dedi.