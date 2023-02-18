Sultangazi Belediyesi, Adıyaman’da konteyner yaşam kenti kuruyor

Sultangazi Belediyesi, afet bölgelerine desteğini sürdürüyor. Depremden en çok etkilenen şehirlerin arasında yer alan Adıyaman’a, ilk etapta 220 konteyner ve termal çadır, 20 wc ile 10 duş kabininden oluşan Sultangazi Belediyesi Konteyner Yaşam Alanı kuruluyor.

Depremin ilk gününden bu yana tüm imkanlarıyla afet bölgelerine destek veren Sultangazi Belediyesi, depremzedelere maddi ve manevi desteğini sürdürüyor. Evi yıkılan veya hasar gören depremzedelerin yaşam şartlarını iyileştirmek için konteyner yaşam alanı oluşturuyor.

İlk etapta 220 konteyner ve termal çadır, 20 wc ile 10 duş kabininden oluşan Sultangazi Belediyesi Konteyner Yaşam Alanı için öncelikle altyapı çalışmaları yapılıyor. İş makineleriyle yapılan çalışmalarla elektrik, su, kanalizasyon altyapısının tamamlanmasının ardından yüzlerce kişinin yaşayacağı 35 dönüm alanı kapsayacak konteyner kentin kurulumuna devam ediliyor.

Hedefimiz yeni bir yaşam alanı kurmak

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, alana giderek çalışmaları yakından takip etti. Günler içerisinde çalışmaların tamamlanarak konteyner evlerin kurulacağını söyleyen Başkan Dursun, “Sultangazi Belediyesi Konteyner Yaşam Alanını kısa süre içerisinde hayata geçiriyoruz. Amacımız sadece konteyner ile barınma ihtiyacını sağlamak değil; sonrasında da süreci yürütmek önemli. Burada elektrik, su, kanalizasyon altyapısını halletmek ve depremzedelerin yeme-içme sorununu da çözmek büyük önem taşıyor. Bunlarla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor” diye konuştu.