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Sultangazi Belediyesi, 11 Yeni Kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi

Sultangazi Belediyesi, tüm ilçe sakinlerini kitaplarla buluşturmak ve gençleri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak amacıyla, yapımını tamamladığı 5 Kitap Kafe ve 6 kütüphanenin açılışını düzenlenen törenle gerçekleştirdi. Açılışta yazar Sıtkı Aslanhan’ın gerçekleştirdiği söyleşiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İSTANBUL 30.03.2022, 20:16
Sultangazi Belediyesi, 11 Yeni Kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi

Sultangazi Belediyesi, tüm ilçe sakinlerini kitaplarla buluşturmak ve gençleri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak amacıyla, yapımını tamamladığı 5 Kitap Kafe ve 6 kütüphanenin açılışını düzenlenen törenle gerçekleştirdi. Açılışta yazar Sıtkı Aslanhan’ın gerçekleştirdiği söyleşiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sultangazi Belediyesi, ilçe sakinlerini kitaplarla buluşturmak ve gençleri gelece en iyi şekilde hazırlamak amacıyla yapımını tamamladığı 5 kitap kafe ve 6 kütüphanenin açılışını 58. Kütüphane Haftasında gerçekleştirdi. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’un ev sahipliğinde gerçekleşen törene AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, MHP Sultangazi İlçe Başkanı Yusuf Özel, BBP Sultangazi İlçe Başkanı Yakup Yılmaz, Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş ile birlikte yazar Sıtkı Aslanhan, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sultangazi Belediyesinin Uğur Mumcu Mahallesi’nde hazırladığı kitap kafede gerçekleşen tören renkli görüntüler oluşturdu.

“30 yılda yapılamayan oklu 72 günde yaptık”

Törende katılımcılara hitap eden Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Biz bu gayretleri geldiğimizden bu yana yürütüyoruz. Şunu ifade etmek isterim ki 2019 yılında ilk göreve geldiğimizde yaptığımız ilk iş Sultangazi’ye bir okul kazandırmaktı. Herhangi bir asfalt, yol yapmak değildi. İlk işimiz Yayla Mahallesine 19 derslikli bir okul kazandırmak oldu. Bu okul 30 yıldır yapılamayan, çeşitli problemleri olan orman alanında kalmasından dolayı hukuki sıkıntıları olan bir alandı, biz 30 yılda yapılamayan bu işi 72 günde yaptık. Bu gün o okulda bin 500’e yakın öğrencimiz çocuklarımız eğitim alıyorlar” dedi.

“Kitap kafe formatı sadece Sultangazi’de var”

Eğitime önem verdiklerini dile getirerek konuşmasını sürdüren Başkan Dursun, “Eğitime önem verdiğimiz adına ilk işimize okulla başladık. Sonrasında elbette birçok şeyi şehre kazandırdık. İmarla ilgili bir çok şey sayabilirim, ama bu gün kültür ve sosyal alanda yaptığımız işlerin bir kaçına değinmek isterim. Başta kütüphanelerimizi görüyorsunuz, az değil 5 tane kitap kafe ve 6 tane de kütüphanemizle 3 yılda 11 tane kütüphaneyi şehre kazandırdık. 11 Kütüphanemizde her gün yaklaşık bine yakın çocuğumuz, gencimiz buralarda bulunup hayata hazırlanıyorlar. Kitap kafe formatı sadece bizde var” diye konuştu.

“3 yıl içinde 11 tane kütüphane açtığımızı ifade etmek isterim”

"Eğitimle birlikte kültüre önem veriyoruz" diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Dursun, "Kültürel yapının gelişmesi için de elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin, ebeveynlerimizin hayata daha güzel hazırlanmaları için onların istediği her şeyi Sultangazi’mizde bulabilmesi içinde gayretle çalışıyoruz. Bu kütüphanelerimizin her birinde yaklaşık olarak 4 bin kitabımız var. Diğerlerinde de yaklaşık 13-14 bin tane kitabımız var. Aynı anda kitapla buluşulabilir. Ders çalışma alanlarımızı var, onların konforunu artıracak alanlarımız var, belirli saatlerde çorba ve çay ikramlarımız var. Her şey onların çok daha sağlıklı şekilde hayata hazırlanmaları için, özellikle liseye geçiş, üniversiteye hazırlık yapan öğrencilerimizin daha iyi hazırlanması için ortamlar oluşturmaya gayret ediyoruz. Hayat sadece sınavdan ibaret değil, hayata hazırlanmak için bu mekanlarda kitap okuyup, kültürümüzü derinleştirmeye ihtiyacımız var. Bizde bu mekanlarda çocuklarımızın hayata daha iyi hazırlanmaları için gayret yürütüyoruz. 3 yıl içinde 11 tane kütüphane açtığımızı ifade etmek isterim. İnşallah bu yıl içinde 3 tane daha kütüphaneye sultanşehre kazandırmış olacağız. Bir toplum eğitimle, kültürle, sosyal faaliyetlerle ve bu alanda yapılan çalışmalarla çok daha iyi hale gelebilir. Sadece eğitim yetmez, biz bu alanda olmak için gayret ediyoruz, inşallah bundan sonrada bu gayretimizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

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