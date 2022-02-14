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Sultangazi Belediye Başkanı Dursun radyocuları ağırladı

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 13 Şubat Dünya Radyo Günü münasebetiyle radyocularla bir araya geldi. Başkan Dursun, “Sosyal medyada artan dezenformasyona karşılık radyo, hepimiz için daha güvenilir bir bilgi kaynağı olmayı sürdürüyor. Bu bağlamda değerli radyoculara emekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

İSTANBUL 14.02.2022, 21:20
Sultangazi Belediye Başkanı Dursun radyocuları ağırladı

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 13 Şubat Dünya Radyo Günü münasebetiyle radyocularla bir araya geldi. Başkan Dursun, “Sosyal medyada artan dezenformasyona karşılık radyo, hepimiz için daha güvenilir bir bilgi kaynağı olmayı sürdürüyor. Bu bağlamda değerli radyoculara emekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, radyo dünyasından isimleri ağırlayarak sektördeki gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Dünya Radyo Günü münasebetiyle gerçekleşen görüşmede, radyonun iletişimdeki önemini korumaya devam edeceğine vurgu yapıldı. Başkan Dursun, çok samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek radyoculara teşekkür etti.

“Radyo, 95 yıldır önemini koruyor”

Tüm radyo camiasının ve radyo emekçilerinin 13 Şubat Dünya Radyo Günü’nü kutlayan Dursun, “Hayatımıza 95 yıl önce giren radyo, dijital iletişim araçlarındaki tüm gelişmelere rağmen önemini koruyor. Bunda şüphesiz değerli radyocu arkadaşlarımızın samimiyet ve emeğinin büyük payı var. Onları radyolarımız aracılığıyla her gün evlerimizde, arabalarımızda ağırlamaya devam ediyoruz. Onlar sesleriyle bizler için samimi birer yol arkadaşı, sevilen birer dost oluyorlar. Öte yandan özellikle sosyal medyadaki dezenformasyonun katlanarak arttığı günümüzde radyo hepimiz için daha güvenilir bir bilgi kaynağı olmayı sürdürüyor. Devletimiz de radyoculuğu desteklemek adına büyük adımlar attı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde hayata geçirilen marka projelerden birisi olan Çamlıca Radyo Televizyon Kulesi’nin hizmete girmesiyle dünyada ilk defa 100 ayrı radyo, aynı noktadan ve birbirlerinin güçlerini kesmeden yayın yapabiliyor. Bizler de aynı doğrultuda radyonun önemine dikkat çekmeye ve değerli radyocularımızın yanında yer almaya devam edeceğiz. Bugün bizlerle bir araya gelerek bu samimi sohbeti paylaşan radyocu arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, tüm radyocuların 13 Şubat Dünya Radyo Günü’nü tekrar tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Dünya Radyo Günü’nün bu yılki teması: “Radyo ve Güven”

Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen Dünya Radyo Günü, radyonun iletişim araçları arasındaki önemini vurgulamak amacıyla her yıl 13 Şubat’ta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Dünya Radyo Günü’nün bu yılki teması ise "Radyo ve Güven" olarak belirlenerek, radyonun alternatif iletişim araçlarına göre daha güvenilir bir bilgi kaynağı olduğuna dikkat çekmek amaçlandı.

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