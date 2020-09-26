Sultanbeyli’deki korona virüs denetimlerinde 4 milyon 747 bin TL ceza kesildi
SULTANBEYLİ’DE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN GENELGESİ DOĞRULTUSUNDA UMUMA AÇIK ALANLARDA, TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA, LOKANTALARDA, KAFELERDE, MARKETLERDE, FIRINLARDA, KAHVEHANELERDE, DÜĞÜN SALONLARINDA, HALI SAHALARDA VE SPOR SALONLARINDA KORONA VİRÜS ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA DENETİMLER ARALIKSIZ OLARAK DEVAM EDİYOR.
Sultanbeyli’de İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda umuma açık alanlarda, toplu taşıma araçlarında, lokantalarda, kafelerde, marketlerde, fırınlarda, kahvehanelerde, düğün salonlarında, halı sahalarda ve spor salonlarında korona virüs önlemleri kapsamında denetimler aralıksız olarak devam ediyor.
Sultanbeyli Kaymakamlığı koordinesindeki iş yeri denetim ekipleri kurallara aykırı hareket eden işletmeler ve kişiler hakkında gerekli cezai işlemleri uyguluyor. Sultanbeyli’de 11 Mart-24 Eylül 2020 tarihleri arasında koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan 28 bin 393 denetimde 2 bin 575 kişi ve 98 işletmeye 4 milyon 747 bin 726 Türk Lirası para cezası kesildi.
“Amacımız toplum sağlığını korumak”
Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, “Amacımız toplum sağlığını koruyarak vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde günlük yaşantılarını sürdürmelerini sağlamak. Oluşturduğumuz denetim ekiplerimiz ilçemizdeki tüm işyerlerini korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında sürekli denetliyor. Vatandaşlarımız da olumsuz bir durumla karşılaştıklarında Salgın Denetim Merkezimize ihbarda bulunuyor. Ekiplerimiz gelen ihbarları en kısa sürede inceleyerek kurallara uygun hareket etmeyen işyeri ve kişilere cezai işlem uyguluyor. İşletme sahipleri ve vatandaşlarımızdan ricamız kontrollü sosyal hayat sürecinde tedbiri elden bırakmamaları ve kurallara sıkı sıkıya uymalarıdır” dedi.
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