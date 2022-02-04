Sultanbeyli’de ‘‘Süleyman Çelebi ve Mevlid’’ konulu Sempozyum gerçekleştirildi

Sultanbeyli Belediyesi, kültür-sanat etkinlikleri kapsamında ‘‘Süleyman Çelebi ve Mevlid’’ konulu Sempozyum düzenledi. Sempozyum, belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

Sultanbeyli Belediyesi, vefatının 600. yılı münasebetiyle 2021-2022 yılını Süleyman Çelebi Kültür Sanat-Sezonu olarak belirlemişti. Çeşitli etkinliklerle adından söz ettiren belediye şimdi de ‘‘Süleyman Çelebi ve Mevlid’’ konulu sempozyum gerçekleştirdi. Alanında uzman akademisyenlerin konuşmacı olarak katıldığı sempozyumda; ‘‘Süleyman Çelebi ve Mevlid-i Şerif’’ birçok yönüyle ele alındı. Süleyman Çelebi Yılının ilk büyük sempozyumu belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

Sempozyumun açılışı Prof. Dr. Haşim Şahin koordinatörlüğünde gerçekleştirildi. Prof. Dr. Feridun M. Emecen ‘‘Süleyman Çelebi’nin Yaşadığı Dönemde Osmanlı Siyasi Hayatı’’, Prof. Dr. Bilal Kemikli ‘‘Süleyman Çelebi’nin Tarihi Şahsiyeti’’ konularını ele aldı.

Birinci oturumun başkanlığını Prof. Dr. İsmail Güleç yaptı. Prof. Dr. Emine Yeniterzi ‘‘Mevlid-i Şerif’in kaynakları” , Prof. Dr. Mehmet Akkuş ‘‘Mevlid-i Şerif’in Edebi ve Tasavvufi Açıdan Değerlendirilmesi’’, Doç. Dr. Hasan Basri Öcalan ‘‘Mevlit İçin Kurulan Vakıflar’’, Prof. Dr. İsmail Güleç ‘‘Günümüz İnsanı Mevlid-i Şerif-i Nasıl Anlamalı?’’ konu başlıklarıyla sempozyuma katkı sundu.

Sempozyumun ikinci oturumunun başkanlığını ise Prof. Dr. Erdoğan Boz yaptı. Prof. Dr. Haşim Şahin ‘‘Osmanlı Toplumunun Geleneksel İslam Anlayışının Oluşumunda Mevlid-i Şerif’in Yeri, Habibe Çalışkan ‘‘Osmanlı Minyatürlerinde Siyer-i Nebi ve Mevlid’’, Doç. Dr. Dursun Ali Tökel ‘‘Mevlid-i Şerif ve Türk Toplum Hayatına Etkisi’’, Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ‘‘Dini Musikide Mevlid-i Şerif’in Yeri ve Besteli Mevlid’’, Prof. Dr. Erdoğan Boz ‘‘Vesiletü’n-Necât’ta Betili Dil Ögeleri’’ konularını değerlendirdi.

Üçüncü oturum ise Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal koordinatörlüğünde gerçekleştirildi. Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal ‘‘Osmanlı Döneminde Yazılan Diğer Mevlid-i Şerifler’’, Doç. Dr. Yunus Arifoğlu ‘‘Satuk Buğra Han’dan Mevlid’e Türklerin İslam Yorumu’’, Mustafa Özçelik ‘‘Safahat’ta Süleyman Çelebi ve Mevlid’’, Dr. Öğr. Üy. Ubeydullah Sezikli ‘‘Balkan Coğrafyasında Mevlid’’, Ayten Arel-Mikail Türker Bal ‘‘Kosova’da Mevlid–i Şerif Kültürü’’ konularıyla sempozyumu noktaladı.

Programla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, ‘‘Şehirlerimizi manevi olarak ihya etmenin yolu şüphesiz kadim kültürümüzün izinde yapılan etkinliklerinden geçiyor. Kültür-sanat programlarıyla şehir bir kimlik kazanmış oluyor; güçlü temellerle yarınlara uzanıyor. ‘‘Bir adı Mahmud, bir adı Ahmed’dir/ Varlığı cümle âleme rahmettir.’’ dizelerinin sahibi Süleyman Çelebi’yi ve asırlardır okunan Mevlid-i Şerif-i konuşmak için sempozyumumuzu düzenledik. Edebiyatımızda nice Mevlid-i Şerif’ler olmasına rağmen neden Süleyman Çelebi’nin unutulmayan, en çok okunan Mevlid olduğu üzerine kıymetli akademisyenlerimiz konuştu. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Fahri Kainat Hz. Peygamberimizin doğumunu en güzel şekilde dizelerine işleyen Süleyman Çelebi’yi rahmetle anıyor, sempozyumumuza katkı sunan tüm katılımcılarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.