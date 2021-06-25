Sultanbeyli’de Şiir Okuma ve Fotoğraf Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Yunus Emre Şiirleri Okuma Yarışması ve Sultanbeyli’de Çocuk ve Park Fotoğraf Yarışması’nın ödül töreni yapıldı. Dereceye girenlere ödüllerini Belediye Başkanı Hüseyin Keskin takdim etti.

Sultanbeyli Belediyesi’nin düzenlediği Yunus Emre Şiirleri Okuma Yarışması ve Sultanbeyli’de Çocuk ve Park Fotoğraf Yarışması’nın kazananları ödüllerini aldı. Program belediyenin sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlandı. Şiir yarışmasında birinci “Miskinlikte Buldular” adlı şiir ile Recep Gençay, ikinci “Ben Yürürüm YaneYane” ile Ömer Faruk Özdemir, üçüncü ise “Bu Vücudum Şehrine” adlı şiirle İbrahim Gökhan Doğan oldu. Yarışmada mansiyon ödüllerini de Edanur Ermiş, Hamza Durmaz, Murat Demirli, Serkan Keskin, Tuğba Şentürk, Vahdettin Oktay Beyazlı ve Yasin Onat aldı. Sultanbeyli’de Çocuk ve Park Fotoğraf Yarışması’nın ise birincisi Turan Topalar, ikincisi Ömer Tuztaş olurken, üçüncü Ahmet Pektaş oldu. Fotoğraf yarışmasında mansiyon ödüllerini Muhammet Emin Ocak ve Zehra Betül Kartallı aldı.

Ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, yarışmalara eserleriyle katkı sunan herkese teşekkür etti. Sultanbeyli’nin kültür ve sanatta önemli çalışmalara imza attığını vurgulayan Başkan Keskin, “İlçemiz hamdolsun güzel çalışmalarla yoluna emin adımlarla ilerliyor. Sultanbeyli’mize kazandırdığımız kalıcı yatırımlarla birlikte kültür-sanat, eğitim ve sağlık alanında da büyük işlere imza atıyoruz. Amacımız ilçemizden şairlerin, yazarların, fotoğraf sanatçılarının, bilim insanlarının yetişmesi. Bu şiarla hamdolsun yolumuza devam ediyoruz. Gençlerimize güveniyoruz. Onlara dokunan her çalışmanın içinde yer almaya büyük gayret gösteriyoruz. Katılan herkese teşekkür ediyor, ödül alan kardeşlerimi tebrik ediyorum” dedi.

Kaymakam Metin Kubilay da, kültür sanat alanında yaptığı çalışmalar için Belediye Başkanı Keskin’e teşekkür etti. Yarışmaya katılan herkese sanat hayatlarında başarılar dileyen Kubilay, Sultanbeyli’de güzel gelişmeler yaşandığını kaydetti.