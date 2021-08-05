Sultanbeyli’de orman denetimleri 7 gün 24 saat devam ediyor

Sultanbeyli’de özellikle yangın riskinin arttığı yaz mevsiminde, ilçe emniyet müdürlüğü, belediye zabıta ekipleri ve orman personellerince ormanlık alanlarda havadan ve karadan yapılan denetimler gece gündüz devam ediyor. Denetimler ve alınan tedbirler neticesinde Sultanbeyli’de son 3 yılın en düşük orman yangını verilerine ulaşıldı.

Sultanbeyli’de çıkan orman yangınları sayısı 2021 yılında 6’ya düştü

Sultanbeyli Kaymakamlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde son 3 yılın ilk 7 aylık verilere bakıldığında; ilçede çıkan orman yangını sayısının 2019 yılında 40, 2020 yılında 27 ve 2021 yılında 6 adet olduğu görüldü. Son 3 yılın ilk 7 aylık verilerine göre, alınan tedbirler neticesinde Sultanbeyli’de 2021 yılında en düşük yangın sayısına ulaşıldı.

Ekipler ormanları 7 gün 24 saat denetliyor

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Ekiplerimizle birlikte ormanlık alanlarda havadan ve karadan 7/24 gerekli tüm denetimleri yapıyoruz. Kaymakamlığımız tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü emrine verdiğimiz drone ile havadan, belediyemiz tarafından temin edilen arazi aracıyla karadan olmak üzere ormanlarımızı düzenli olarak denetliyoruz. Alınan tedbirler sonucunda orman yangını sayılarında ciddi azalmalar olduğunu görüyoruz. Tüm vatandaşlarımızı orman yangınları konusunda duyarlı ve dikkatli olmaya davet ediyorum” dedi.