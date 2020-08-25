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Sultanbeyli’de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 4 milyon 532 bin 926 TL para cezası uygulandı

SULTANBEYLİ’DE KORONA VİRÜS SALGINIYLA MÜCADELE KAPSAMINDA YAPILAN DENETİMLERDE 4 MİLYON 532 BİN 926 TL PARA CEZASI UYGULANDI

İSTANBUL 25.08.2020, 14:50
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Sultanbeyli’de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 4 milyon 532 bin 926 TL para cezası uygulandı

Sultanbeyli’de 11 Mart-23 Ağustos 2020 tarihleri arasında korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yapılan 25 bin 438 denetimde 2 bin 349 kişi ve 93 işletmeye 4 milyon 532 bin 926 TL idari para cezası uygulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 Haziran’da açıkladığı normalleşme planının ardından Sultanbeyli’de birçok iş yeri tedbirlerle birlikte hizmet vermeye başladı. Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından oluşturulan ve içerisinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sultanbeyli Belediyesi Zabıta memurlarının bulunduğu denetim ekipleri de “kontrollü sosyal hayatla normale dönüş” kapsamında hizmete açılan tüm iş yerlerini İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda denetliyor.

Denetimlerde iş yerlerinin girişinde el antiseptiği bulunup bulunmadığı, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uyup uymadığı ve gıda maddelerinin uygun koşullarda satılıp satılmadığı ile ilgili denetimler gerçekleştiriliyor. Toplu taşıma araçlarında ve umuma açık yerlerde de sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uymayanlar uyarılarak kurallara aykırı hareket eden işletme ve kişilere cezai işlemler uygulanıyor.

Sultanbeyli’de 11 Mart tarihinden 23 Ağustos 2020 tarihine kadar umuma açık alanlarda 8.562, marketlerde 6.420, taksi, otobüs ve minibüslerde 3 bin 90, kuaför ve güzellik salonlarında 2 bin 571, Otogarda 262, piknik yerleri ve mesire alanlarında 259, lokanta ve kafelerde bin 497, ganyan ve iddaa bayilerinde 806, internet kafelerde 625, pazar yerlerine 227, kaçak medikal malzemelere yönelik bin 80, spor merkezlerinde 39 olmak üzere toplam 25 bin 438 denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde kurallara uymayan 93 iş yeri ve 2 bin 349 kişiye gerekli uyarılar yapılarak 4 milyon 532 bin 926 TL idari para cezası uygulandı.

Covid-19 salgının başladığı 11 Mart 2020 tarihinden itibaren alınan tedbirlerle ilgili denetimlere başladıklarını kontrollü sosyal hayat sürecinde de denetimlerini arttırdıklarını dile getiren Kaymakam Kubilay, “Önceliğimiz toplum sağlığını koruyarak vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde günlük yaşantılarını sürdürmelerini sağlamak. Oluşturduğumuz denetim ekiplerimiz ilçemizdeki iş yerlerini korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında sürekli denetliyor. İş yerlerinde gerekli hijyen, maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol ederek mevzuata aykırı hareket eden iş yerlerine gerekli cezai işlemleri uyguluyor. Toplum sağlığı korumak amacıyla kontrollü sosyal hayat sürecinde ilçemizdeki denetimlerimiz artarak devam ediyor. İlçemizde yaptığımız denetimlerde maske takmayan 544 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 230 kişiye idari para cezası uygulandı. Bu kapsamda vatandaşlarımızdan talebimiz maske, mesafe ve temizlik kuralına mutlaka riayet etmeleridir. Vatandaşlarımızdan ricamız kontrollü sosyal hayat sürecinde tedbiri elden bırakmamaları ve kurallara sıkı sıkıya uymalarıdır” dedi.

Kaymakam Kubilay konuşmasının devamında, “Sultanbeyli’de Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya’ya ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Keskin’e; bu çalışmalarda görev alan İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sultanbeyli Belediyesi çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

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