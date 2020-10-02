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Sultanbeyli’de afet eğitimine katılan muhtarlara katılım belgeleri takdim edildi

SULTANBEYLİ KAYMAKAMI METİN KUBİLAY’IN TALİMATLARIYLA SULTANBEYLİ’DE 15 MAHALLE MUHTARININ DA İÇİNDE YER ALDIĞI “GÖNÜLLÜ MAHALLE ARAMA KURTARMA EKİPLERİ” OLUŞTURULDU. ARAMA KURTARMA EKİPLERİNDE GÖREV ALACAK 104 KİŞİ İSTANBUL AFET VE ACİL DURUM MERKEZİ YEŞİLKÖY YERLEŞKESİNDE 4 GÜNLÜK UYGULAMALI EĞİTİME KATILARAK SERTİFİKA ALMAYA HAK KAZANDI.

İSTANBUL 02.10.2020, 14:03
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Sultanbeyli’de afet eğitimine katılan muhtarlara katılım belgeleri takdim edildi

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay’ın talimatlarıyla Sultanbeyli’de 15 mahalle muhtarının da içinde yer aldığı “Gönüllü Mahalle Arama Kurtarma Ekipleri” oluşturuldu. Arama kurtarma ekiplerinde görev alacak 104 kişi İstanbul Afet ve Acil Durum Merkezi Yeşilköy yerleşkesinde 4 günlük uygulamalı eğitime katılarak sertifika almaya hak kazandı.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin düzenlenen programda “Temel Arama ve Kurtarma Eğitimini” başarıyla tamamlayan mahalle muhtarlarına İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından düzenlenen katılım belgelerini takdim etti.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay programda yaptığı konuşmada, “İlçemizde afet durumunda vatandaşlarımızın zarar görmeden hızlı bir şekilde afet alanından uzaklaştırılması ve bilinçli ekipler tarafından müdahalenin yapılarak zararın en aza indirilmesi için ilçemizde “Gönüllü Mahalle Arama Kurtarma Ekiplerini” oluşturduk. Oluşturduğumuz arama kurtarma ekipleri sayesinde doğal afetlerin meydana gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında yapılacak müdahale ile sonrasında yürütülecek çalışmalarda ekiplerin mahalle halkına destek olmasını amaçladık. AFAD eğitimlerine katılarak bu sertifikayı almaya hak kazanan tüm muhtarlarımızı ve vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. Afetlerle mücadele konusunda yürüttüğümüz çalışmalarda desteklerini esirgemeyen başta İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya olmak üzere Sultanbeyli Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Keskin’e, İstanbul AFAD Müdürlüğümüze ve mahalle muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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