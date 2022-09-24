Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye’nin önde gelen yazarlarının ve yayınevlerinin yer aldığı 6. Sultanbeyli Kitap Fuarı başladı. 24 Eylül Cuma-2 Ekim Pazar tarihleri arasında sürecek olan fuar, bu sene Yazar Mevlana İdris anısına düzenlendi.

Sultanbeyli’de 2022-2023 Kültür-Sanat Sezonu Kitap Fuarı ile başladı. “Kitapların Dünyası Seni Çağırıyor” sloganıyla bu yıl 6’ncısı düzenlenen Kitap Fuarı’nın onur konuğu, ilçedeki bir kütüphaneye de ismi verilen Yazar Mustafa Kutlu oldu. 9 gün boyunca sürecek fuarda birbirinden değerli isimler yer alıyor. Açılış programına katılımın oldukça yoğun olduğu gözlendi.

Birçok yayınevinin katılım gösterdiği fuarın ilk gün konukları Mustafa Kutlu, Hayati İnanç, Beşir Ayvazoğlu oldu. Yazarlar okurlarıyla buluştu ve söyleşi gerçekleştirdi. 25 Eylül Pazar günü ise Hatice Kübra Tongar saat: 13.00’de, Yusuf Kaplan saat: 17.00’de okurlarıyla buluşacak. Fuarla ilgili detaylı bilgiye ayrıca www.sultanbeylikitapfuari.com adresinden erişilebiliyor.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin yaptığı konuşmada, “Sultanbeyli kitap fuarının 6.’sı gerçekleşiyor. Bugün kapılarını sanatseverlere, kültür dostlarına açmış olduk. 6. Kitap fuarımızın onur konuğu Mustafa Kutlu üstadımızdı. Aynı zamanda da çocuk edebiyatının büyük ismi merhum Mevlana İdris Zengin’in anısına düzenlemiş olduk. Bugün burada 2 yılın ardından pandemi nedeniyle açamamıştık, kapılarımızı açtık. Yayınevlerimize, yazarlarımıza, şairlerimize kıymetli misafirlerimize ve özellikle öğrencilerimize teşekkür ediyorum. 9 gün devam edecek kitap fuarına kıymetli kitapseverleri davet ediyoruz.” dedi. Fuara özellikle gençlerin ilgi göstermesini önemsediğini ifade eden Başkan Keskin, fuarın hayırlı olmasını diledi.

Etkinlik Takvimi

26 Eylül Pazartesi saat: 16.00 Bahadır

Yenişehirlioğlu

27 Eylül Salı saat: 14.00 Salih Zengin

27 Eylül Salı saat: 14.00 Turan Kışlakçı

27 Eylül Salı saat: 14.00 Saadettin Acar

28 Eylül Çarşamba saat: 16.00 Ahmet Turgut

29 Eylül Perşembe saat: 16.00 Mustafa Akar

30 Eylül Cuma saat: 15.00 Mim Kemal Öke

30 Eylül Cuma saat: 16.00 Pelin Çift

30 Eylül Cuma saat: 16.00 Erhan Altunay

1 Ekim Cumartesi, 2 Ekim Pazar saat: 14.00 İhsan Süreyya Sırma

1 Ekim Cumartesi saat: 14.00 Mecit Ömür Öztürk

1 Ekim Cumartesi saat: 16.00 Fazilet Seyitoğlu

2 Ekim Pazar saat: 12.00 Ali Ural