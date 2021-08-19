Sultanbeyli’de 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında 16 bin kişiye afet eğitimi verildi

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu tarafından ilan edilen 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında Sultanbeyli Kaymakamlığı koordinasyonunda ilçede bugüne kadar toplam 16 bin 91 kamu personeli ve vatandaşa pandemi kurallarına uygun olarak "Afet Bilinci Eğitimi" verildi.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından sağlanan uzman 10 eğitimcinin desteği ile ilçede bu güne kadar 962 kamu görevlisine yüz yüze eğitim verilirken, Sultanbeyli Belediyesi tarafından bin 999 kişiye, Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından 6 bin 887 kişiye eğitimler verildi. Ayrıca 6 bin 243 vatandaşın katılımıyla https://afetehazir.ist/egitim linki üzerinden online olarak da eğitim verildi. Öte yandan vatandaşlara yönelik “2021 Afet Eğitim Yılı” kapsamında verilen eğitimler yüz yüze ve online olarak devam ediyor.

Afetlere karşı hazırlıklı olmalıyız

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konu ile ilgi yaptığı açıklamada “İçişleri Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda afet hazırlıklarını yürütmekle görevli tüm kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve iş birliğini sağlamak, yürütülen hizmetleri takip ve kontrol etmek amacıyla “Sultanbeyli İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezini (AADYM)” oluşturduk ve 25 Ocak 2021 tarihi itibariyle 7 gün 24 saat vardiya sistemi ile faaliyete geçirdik. Afetlere karşı hazırlıklı olma bilincinin toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırılması noktasında afet eğitimleri çok önemli rol oynuyor. Bu eğitimler sayesinde kamu personeli ve vatandaşlarımıza; afetlere karşı yaşadıkları mekanlarda almaları gereken önlemleri, afetlerden en az zararla kurtulmaları için özellikle ilk 6 saatteki iletişim, trafik, sağlık müdahaleleri ve tahliyeler konusunda önemli bilgileri kazandırmayı hedefliyoruz. Tüm bu çalışmalarımızda bizlere desteğini esirgemeyen İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya’ya, özellikle eğitici noktasında destek veren Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Keskin’e ve çalışmaları beraber yürüttüğümüz tüm kurum amirlerimize ve personelimize teşekkür ederim” dedi.