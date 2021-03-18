Sultanbeyli’de 18 Mart Çanakkale Zaferi’nde şehitler dualarla anıldı

Sultanbeyli’de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde Kent Meydanı’nda tören düzenlendi. Törenin ardından şehitler kabirleri başında dualarla anıldı. Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, “Çanakkale Zaferi, zor şartlar altında kazanılmış mukaddes bir zaferdir” dedi.

Sultanbeyli Kent Meydanı’nda 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle tören düzenlendi. Törene Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral Erhan Aydın, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Anadolu Adliyesi Başsavcı Vekili Onur Oğuzer, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, mahalle muhtarları, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Tören protokol üyelerinin Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

“Çanakkale Zaferi, zor şartlar altında kazanılmış mukaddes bir zaferdir”

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuşmasında, “Çanakkale Zaferi zor şartlar altında kazanılmış mukaddes bir zaferdir. Bu zaferin kazanılmasında büyük fedakârlıklar gösteren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm Şehitlerimizi ve tüm Gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyorum" dedi.

“Aziz vatanımız şehitlerimizin ve gazilerimizin bize emanetidir”

“18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi tarihimizin en önemli kahramanlık destanlarından biridir. Aziz milletimiz Çanakkale’de göstermiş olduğu eşsiz zaferi Kurtuluş Savaşında ve son olarakta 15 Temmuz’da tüm dünyaya göstermiştir” diyen Kubilay, “Bugün üzerinde yaşadığımız aziz vatan şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere emanetidir. Şehit ailelerimiz, Gazilerimiz ve yakınları için ne yapsak azdır. Şehit ailelerimizi, gazilerimiz ve ailelerini kendi ailemiz olarak görüyoruz. Tüm kurum, kuruluşlarımız ve imkânlarımızla yanınızda olduğumu bilmenizi istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha vatanımız, milletimiz ve bayrağımız uğruna büyük fedakârlıklar gösteren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyorum” diye konuştu.

Törenin ardından Kaymakam Metin Kubilay ve beraberindeki heyet ilçede 5 kabristanda bulunan 14 şehidin kabirlerini ziyaret ederek, dualarla andı.