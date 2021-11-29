Sultanbeyli’de 15 Temmuz kahramanlarına yazılan mektuplar ödüllendirildi

Sultanbeyli’de İstanbul geneli ortaokul ve lise öğrencilerinin 15 Temmuz Şehitlerine yazdıkları mektuplar "15 Temmuz Şehitlerine Mektup Yarışması Ödül Töreni" ile ödüllendirildi. Öğrenciler, ödüllerini Başkan Hüseyin Keskin ve protokolün elinden aldı.

İstanbul geneli ortaokul ve lise öğrencileri, FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde canlarını feda eden kahramanlar için mektup yazdı. Yazılan mektuplar Sultanbeyli Belediyesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 15 Temmuz Derneği işbirliğince Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen "15 Temmuz Şehitlerine Mektup Yarışması Ödül Töreni" ile sonuçlandı. Törene; Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu üyesi Ayşe Varank Aslantürk ve şehit yakınları katıldı. Program Çağrı ve Zafer isimli video gösterimi ile başladı.

“Ülkemizin dört bir yanından milyonlarca kahraman ortaya çıkmıştır”

Programda konuşan Başkan Hüseyin Keskin, "İman dolu yüreklerle şehitlik mertebesine ulaşan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kahraman gazilerimize sağlık ve hayır temenni ediyorum. Hala tedavisi devam eden gazilerimize de acil şifalar diliyorum. 15 Temmuz Derneğimizin desteğiyle ve Sultanbeyli Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlemiş olduğumuz bu yarışmanın kıymeti ve önemini hem Ayşe hanımdan hem de kıymetli müdürümüzden dinledik. 15 Temmuz yaşadığımız son işgal girişimidir. Öyle ki bazen tek bir milletin kaderini değiştirdiğini gördüğümüz tarihi sürecimizde işte o gün ülkemizin dört bir yanından milyonlarca kahraman ortaya çıkmıştır" dedi.

Program Kahramanlık Türkü dinletisi ile devam etti. Öte yandan düzenlenen ödül töreninde ödüller sahiplerini buldu.

Ortaokullar arası yarışmasında birinci İrem Berna Karayağız, ikinci Ömer Hamza Kaplan, üçüncü ise Leyla Engin oldu. Liseler arası mektup yarışması birincisi Cansu Yıldız, ikincisi Gamze Arslan, üçüncüsü ise Hilal İlhan oldu. Öğrenciler ödüllerini Başkan Hüseyin Keskin ve protokolün elinden aldı. Birincilere 5 bin TL para ödülü verildi.

“Şehit ailelerimize bir minnettarlık göstergesi olarak yazdım”

Liseler arası mektup yarışması birincisi Cansu Yıldız, “Çok duyguluyum, çok mutluyum. Beklemiyordum, gerçekten son gün yazmıştım. Hani bir yarışmadan da ziyade gerçekten milli duyguları, milli bilinci uyandırmak amacıyla yazmıştım. Birinci oldum, mutluyum. Ödülümle öncelikle bir kitap alışverişi yapmak istiyorum. 15 Temmuz klibi açılmıştı. Onun etkisinde kalarak yazdım. Bunu bir de boynumun borcu olarak biliyorum. Bu kadar şehidimizin, gazimizin şehit ailelerimize bir minnettarlık göstergesi olarak yazdım” diye konuştu.

“Bu yarışmaya katılmak ve ve birinci olmak çok güzel bir duyguydu”

Ortaokul birincisi İrem Berna Karayağız ise “Bu yarışmaya katılmak ve ve birinci olmak çok güzel bir duyguydu. 15 Temmuz gibi önemli bir günde de böyle güzel bir başarı almak beni çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.