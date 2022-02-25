Sultanbeyli Kaymakamlığı’ndan eğitime destek protokolü

Sultanbeyli Kaymakamlıgˆı ile I·lc¸e Milli Egˆitim Mu¨du¨rlu¨gˆu¨, S.S. I·mes Sanayi Sitesi I·s¸letme Kooperatifi ve Sultanbeyli Sabiha Go¨kc¸en Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında "Mesleki Ve Teknik Egˆitim Okul Yo¨netim Kurulu C¸alıs¸maları I·s¸ Birligˆi Protokolu¨" imzalandı.

Protokol to¨renine Sultanbeyli Kaymakamı Kemal S¸ahin, İlc¸e Milli Egˆitim Mu¨du¨ru¨ Yas¸ar C¸ağlar, Sultanbeyli Belediye Bas¸kan Yardımcısı Faruk Lafçı, I·MES Sanayi Sitesi Bas¸kanı Kemal Akar, I·mes Sanayi Sitesi yetkilileri, I·stanbul Sanayi Odası u¨yeleri ve ilc¸e okul mu¨du¨rleri katıldı.

I·mzalanan protokol kapsamında Sultanbeyli Sabiha Go¨kc¸en Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi o¨gˆrencileri, I·MES Sanayi Sitesinde bulunan firmalarda aday c¸ırak/ stajyer olarak istihdam edilecek ve okuldaki egˆitimleri sonrasında lise mezunu olarak bu firmalara aranan eleman olarak yerles¸ebilecekler. Böylece, sekto¨ru¨n aranan eleman problemine bir nebze de olsa c¸o¨zu¨m u¨retilmis¸ olacak.